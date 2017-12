Video: शाई होप का यह कैच देखकर लोगों ने दांतों तले दबा ली उंगलियां

वेस्टइंडीज के युवा क्रिकेट खिलाड़ी शाई होप ने न्यूजीलैंड में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ऐसा कैच लपका जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने मैच का वीडियो पोस्ट किया है। होप ने न्यूजीलैंड की ओर से नौवें नंबर पर बैटिंग करने आए टेलेंडर नील वेगनर का कैच लिया था। न्जूजीलैंड ने पहली पारी में 373 रन बनाए। उसके जवाब में बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज के 215 रन पर आठ विकेट गिर चुके हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट द्वारा वीडियो शेयर करने के बाद प्रशंसक युवा खिलाड़ी होप की तारीफ करने लगे। होप ने इस कैच के साथ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज और मशहूर क्षेत्ररक्षक जोंटी रोड्स की याद दिला दी।

Catch a look at the CATCH that everyone is talking about. Shai Hope is the new SUPERMAN! @shaidhope #NZvWI pic.twitter.com/PaXxaeDIOc

