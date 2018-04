कश्मीर मुद्दे पर शाहिद अफरीदी ने किया एक और ट्वीट, तिरंगे की फोटो पोस्ट कर की ये अपील

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी द्वारा भारतीय अधिकृत कश्मीर के खिलाफ आग उगलने वाले ट्वीट के बाद कई लोगों ने अफरीदी की जमकर आलोचना की। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक और ट्वीट किया और लोगों से मानवता दिखाने की अपील की। साथ ही, अपने एक फैन के साथ भारतीय तिरंगा लिए हुए एक तस्वीर भी साझा की। शाहिद अफरीदी ने लिखा, “हम सभी का आदर करते हैं, लेकिन जब बात मानवाधिकार की आती है तो हम सभी अपने मासूम कश्मीरियों के लिए एक ही उम्मीद रखते हैं।”

आपको बता दें कि इससे पहले शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था, “भारत अधिकृत कश्मीर में दुखद और चिंताजनक हालात हैं। वहां पर दमनकारी सत्ता द्वारा बेगुनाहों को गोली मारी जा रही है। इसका मकसद आत्म-निर्णय और आजादी की आवाज को कुचलना है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि यूनाइटेड नेशन्स और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहां हैं और ये संस्थाएं कत्लेआम रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं?”

We respect all. And this is an example as sportsman. But when it comes to human rights we expect the same for our innocent Kashmiris. pic.twitter.com/DT5aF1wX8P

