पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर बयान दिया है। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तानी सेना और देश के प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन किया है। शाहिद ने लिखा, ” पाकिस्तानी सेना पर गर्व है। इसी तरह से हम अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार करते हैं। भारत द्वारा शुरू किया गया युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। हम एक शांतिप्रिय देश हैं और इसका एकमात्र समाधान हमारे पीएम इमरान खान द्वारा सुझाया गया संयुक्त संवाद हैं।”

Proud of Pakistan Armed Forces @OfficialDGISPR. This is how we treat our enemies even. The War Hysteria started by India must end now. We are a peace loving nation & the only solution to this is joint dialogue as suggested in speech by our PM @ImranKhanPTI#PakistanZindabad pic.twitter.com/28ikB2457Z

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 27, 2019