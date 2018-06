दिग्गज क्रिकेटर से पूछा वापसी पर सवाल, जवाब मिला- मेरी कंडीशन देख रहे हो

अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज ने सहायतार्थ टी-20 मैच में वर्ल्ड इलेवन को 72 रनों से हरा दिया। वर्ल्ड इलेवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों मे चार विकेट पर 199 रन बनाए। जबाव में वर्ल्ड इलेवन टीम 16.4 ओवरों में सभी विकेट गंवाकर 127 रन ही बना सकी। वर्ल्ड इलेवन की ओर से थिसिरा परेरा ने 37 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 61 रनों की पारी खेली। कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका। मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने शाहिद अफरीदी से उनकी वापसी को लेकर सवाल किया। नासिर ने कहा कि क्या आप अब भी क्रिकेट में कमबैक को लेकर सोच रहे हैं, इस पर अफरीदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अफरीदी ने नासिर से कहा, ”मेरी कंडीशन अब और क्रिकेट खेलने की नहीं है, मुझे इंजरी की काफी समस्याओं से गुजरना पड़ा है”।

इस मैच में तमीम इकबाल (2), ल्यूक रोंची (0), सैम बिलिंग्स (4), दिनेश कार्तिक (0), शोएब मलिक (12), कप्तान शाहिद अफरीदी (11), राशिद खान (9) और मिशेल मैक्लेघन (10) ने निराश किया। वेस्टइंडीज की ओर से केसरिक विलियम्स ने 42 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि आंद्रे रसेल और सैमुएल बद्री ने दो-दो सफलता हासिल की। बद्री ने तीन ओवर में मात्र चार रन खर्च किए। वेस्टइंडीज ने इससे पहले एविन लेविस के 58 रनों की मदद से 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मार्लन सैमुएल्स ने 43, दिनेश रामदीन ने नाबाद 44 और रसेल ने नाबाद 21 रन बनाए।

Nasser Hussain: Any plans of any more comeback?

Lala: No, u can see my condition pic.twitter.com/do7d6MjSJ8

— Uzair Afridian \O/ (@Uzairsiddiqui_8) May 31, 2018