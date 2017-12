वीडियो: इस मैच में हुई रनों की बरसात, एक ने एक ओवर में लगाए 6 छक्के, दूसरे ने 26 गेंद पर शतक

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रीदी के फाउंडेशन द्वारा रखा गया चैरिटी टी10 मैच पाक के दो खिलाड़ियों बाबर आजम और शोएब मलिक की शानदार बल्लेबाजी का गवाब बना है। एसएएफ रेड टीम की तरफ से खेल रहे शोएब मलिक ने अपने प्रतिद्वंदवी टीम के गेंदबाज बाबर आजम के एक ओवर में छह छक्के जड़े तो वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम एसएएफ ग्रीन के लिए बल्लेबाजी करते हुए आजम ने कुल 26 गेंदों पर शतक जड़ दिया। आजम ने ग्यारह छक्के और सात चौकों की मदद से शतक पूरा किया। वहीं ग्रीन टीम की तरफ से खेल रहे शाहिद अफ्रीदी ने आखिर में एक चौंक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

एक ओवर में छह छक्के जड़ने का रिकॉर्ड टी20 फॉर्मेट पर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह के नाम पर था। अब टी10 फॉर्मेट पर शोएब मलिक ने छह गेंदों पर छह छक्के जड़ कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पिछले साल पाकिस्तान टीम के कोच मिक्की ऑर्थर ने बाबर आजम की तुलना भारतीय कप्तान विराट कोहली से की थी। मिक्की ने कहा था कि यह 23 वर्षीय खिलाड़ी मुझे भारतीय कप्तान की याद दिलाता है जब वह इस उम्र में थे। कोच के इस बयान पर आजम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इस तरह किसी बड़े खिलाड़ी से तुलना नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आजम ने कहा था कि कोहली दुनिया के नबंर एक बल्लेबाज हैं।

Shoaib Malik smashes 6 sixes in an over off the bowling of Babar Azam in the Shahid Afridi Foundation charity match in Faisalabad #Cricket pic.twitter.com/lV1b4s4cfY

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) December 24, 2017