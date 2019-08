Scotland vs Papua New Guinea Playing 11: हमजा ताहिर 2 वनडे में 9 विकेट ले चुके हैं। (सोर्स- ट्विटर)

Scotland vs Papua New Guinea, SCO vs PNG 5th ODI Dream11, Playing 11 Team Prediction: आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का पांचवां मुकाबला मंगलवार को स्कॉटलैंड और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। स्कॉटलैंड में एबरडीन के मैनोफील्ड पार्क में होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को अपने पहले मैच में ओमान के हाथों 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि, इसके बाद उसने लगातार 2 जीत हासिल की। उसने 17 अगस्त को पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेट और 18 अगस्त को ओमान को 85 रन से हराया।

पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच से अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले स्कॉटलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर हमजा ताहिर ने सबको प्रभावित किया है। उन्होंने पहले मैच में 4 और ओमान के खिलाफ अपने दूसरे वनडे में 5 विकेट लिए थे। ऐसे में उनका इस मैच में भी खेलना तय लग रहा है। वहीं, पापुआ न्यू गिनी का यह चौथा मुकाबला है। वह अब तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाया है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो स्कॉटलैंड के गाविन मैन, एलसाडेर इवांस और एड्रियान नील को बाहर बैठना पड़ सकता है। पापुआ न्यू गिनी रिले हेकुरे, हीरी हीरी और सिमोन अटाई को ड्राप कर सकता है।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

स्कॉटलैंड : काइल कोएत्जर (कप्तान), मैथ्यू क्रास (विकेटकीपर), कालम मैकलिओड, रिची बर्गिंटन, क्रैग वालेस, जार्ज मनसे, मिशेल लीस्क, टॉम सोल, सैफयान शरीफ, मार्क वाट, हमजा ताहिर।

पापुआ न्यू गिनी : लेगा सिआका (कप्तान), टोनी उरा, असद वाला, चार्ल्स एमिनी, चाड सोपर, किपलिन डोरिगा (विकेटकीपर), सेसे बायू, नॉर्मन वनुआ, गौडी टोका, डेमिन रावू, नोसाइना पोकाना।