World Cup 2019: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए विश्व कप 2019 के मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 14 रन से हरा दिया। लगातार 11 हार के बाद पाकिस्तान की टीम को यह जीत मिली। पाकिस्तान की इस जीत पर सानिया मिर्जा ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया लेकिन उनके इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया।

सानिया मिर्जा ने ट्वीट करते हुए लिखा- ”पाकिस्तान टीम को बधाई। हर बार की तरह इस बार भी शानदार वापसी की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप और रोमांचक हो गया है जैसे पहले भी यह होता आया है”। बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले मैच में 105 रन पर आउट हुई पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट से मात दे दी थी।

Congratulations to Team Pakistan on bouncing back the way they did and being as unpredictable like it always is !!! @cricketworldcup got more interesting than it already was

