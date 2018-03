जब सिर चढ़कर बोलता था जयसूर्या-कालुविर्ताना का खौफ, आज ही यूं वर्ल्ड चैंपियन बनी थी श्रीलंका

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 17 मार्च, 1996 में आईसीसी वर्ल्ड कप मैच का फाइनल खेला गया था। यह वर्ल्ड कप श्रीलंका ने जीता था। इस मैच में जीत का ताज श्रीलंकाई खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा के सिर सजा था लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में सनथ जयसूर्या और रोमेश कालुविर्ताना ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब ये दो खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते थे तो गेंदबाज इनसे खौफ खाते थे। 1996 वर्ल्ड कप में सनथ जयसूर्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। उन्होंने न केवल अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान किया था बल्कि उनकी गेंदबाजी से भी सब काफी प्रभावित हुए थे।

इसी तरह रोमेश कालुविर्ताना का बल्ला जब खेलना शुरू करता था तो गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। श्रीलंकाई विकेटकीपर कालुविर्ताना बहुत ही अक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते थे। 1996 वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही कालुविर्ताना और जयसूर्या ने टीम के लिए ओपनिंग करना शुरु किया था। कप्तान अर्जुना रनातुंगा ने दोनों बल्लेबाजों की ओपनिंग बैटिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए उन्हें वर्ल्ड कप की ओपनिंग के लिए मैदान में उतार दिया था। इन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ खेले गए मैच में अपनी रणनीति अपनाते हुए सौ रनों की पारी की शानदार पारी खेली थी।

