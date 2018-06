पापा सलीम खान और खुद को क्यों पसंद हैं महेंद्र सिंह धोनी? सलमान खान ने किया खुलासा

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान भी शुमार हैं।खुद सलमान खान ने यह बात अपने टीवी शो दस का दम में स्वीकार की है।इससे पहले भी सलमान खान कई बार महेंद्र सिंह धोनी से अपनी नजदीकियां जता चुके हैं। जब सुल्तान फिल्म रिलीज हुई थी, तब सलमान ने धोनी को पत्नी साक्षी सहित अपने घर बुलाया था।इसके अलावा कई मौकों पर धोनी सलमान खान के घर नजर आए। सलमान खान की सेरेमनी में भी उन्होंने हिस्सा लिया।

मैदान में दबाव के क्षणों में भी महेंद्र सिंह धोने के सकारात्मक रहने और कूल स्वभाव के सलमान खान मुरीद हैं। सलमान ने अपने टीवी शो दस का दम में कहा कि उनके पिता भी इस 36 वर्षीय क्रिकेटर को प्यार करते हैं।दरअसल इस शो में एक सवाल था कि कितने प्रतिशत भारतीय कपिल देव, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में किसे सबसे अच्छा कप्तान मानते हैं।

“My father believes that MS Dhoni has been the best captain so far. Cricket is a Gentleman’s game and he has maintained it.”

