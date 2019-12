WWE में भी दिखी सलमान खान की ‘दबंगई’, फिल्म रिलीज होते ही मिला ये खास गिफ्ट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पहले दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी अच्छा रहा। फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को करीब 25 करोड़ का कारोबार किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के आंकड़े शेयर किया। दबंग फिल्म की सफलता के लिए डब्लू डब्लू ई (WWE) ने सलमान खान को एक कस्टम बेल्ट गिफ्ट की है। इस चैंपियनशिप बेल्ट में दोनो तरफ सलमान का नाम लिखा हुआ है। यह बेल्ट देखने में बेहद आकर्षक लग रहा है। पूरी दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को कंपनी यह बेल्ट गिफ्ट करती है। सलमान खान से पहले आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी एक कस्टम बेल्ट दी थी।

सलमान खान बॉलवुड के जान माने जाते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामलों में भी सलमान की फिल्में टॉप पर रहती हैं। सलमान की बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और दबंग जैसी फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दबंग सीरीज की तीसरी फिल्म को भी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। फिल्म में सलमान खान एक बार फिर चुलबुल पांडे का रोल प्ले कर रहे हैं। सलमान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और सई मांजरेकर ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाया है।

.@WWE presents #Bollywood‘s Chulbul Pandey aka. @BeingSalmanKhan with a custom made #WWEChampionship ahead of the release of #Dabangg3. #WWENowIndia pic.twitter.com/RsTjILi8PS

— WWE (@WWEIndia) December 21, 2019