FLH vs HSR, 3rd Match, Qatar T10 League 2019: कतर टी10 लीग में रविवार को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। हीट स्टॉर्मर्स और फैल्कन हंटर्स के बीच खेला गया यह मुकाबला फैंस के जहन में लंबे समय तक तरोताजा रहेगा। अंतिम गेंद तक मैच का रोमांच इस कदर बना हुआ था कि खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शक भी मैच से एक पल के लिए नजर नहीं हटा पा रहे थे। इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान बट ने अंतिम गेंद पर छह रन जड़कर अपनी टीम फैल्कन हंटर्स को शानदार जीत दिलाई। मैच फिक्सिंग कांड में 5 साल का प्रतिबंध झेलने के बाद मैदान पर वापसी कर रहे बट ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का एहसास दिलाया।

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए हीट स्टॉर्मर्स ने 6 विकेट के नुकसान पर धर्मांग पटेल 26 रन, सतवीर सिंह 23 रन की अहम पारियों की मदद से 103 रन बनाए। वहीं हंटर्स की ओर से सजाद ने सबसे अधिक दो विकेट झटकने का काम किया। 104 रनों का पीछा करने उतरी हंटर्स के लिए सलमान बट आखिरी तक नाबाद रहे।

बट ने 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 गेंद में 39 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं हाशिम आमला और कामरान खान ने भी टीम के लिए उपयोगी 17 और 18 रन की पारी खेली। दिग्गज दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हाशिम अमला और बट ने पहले विकेट के लिए 4 ओवर में 36 रन जोड़े।

Qalandar @im_SalmanButt steals the show with his blockbuster six on the last ball & grabs the Man of the Match award for his unbeaten knock of 39 off 27 balls in Qatar T10 League! #DamaDamMast #MainHoonQalandar pic.twitter.com/CN3NZEjR7f

— Lahore Qalandars (@lahoreqalandars) December 9, 2019