VIDEO: जूनियर कैफ ने सचिन की गेंद पर लगाया ऐसा शॉट, हैरान रह गए मास्टर ब्लास्टर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक विडियो शेयर किया है। सचिन का मानना है कि अगर कोई बच्चा खेल में रूचि रखता है तो छोटी उम्र से ही उसको खेल के प्रति जागरूक करना चाहिए। कई बार बच्चे खेल को सीरियसली नहीं लेते और वह दूसरे बच्चों के मुकाबले काफी पीछे रह जाते हैं। जब भी कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो सचिन उसे देखकर काफी खुश होते हैं। सचिन ने जिस बच्चे का खेलता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का बेटा कबीर है। जी हां, सचिन ने कैफ के बेटा का वीडियो शेयर कर लिखा है कि ”जूनियर कैफ आप काफी अच्छा खेलते हो, शानदार कवर ड्राइव शॉट। उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही खेलते रहोगो’। सोशल मीडिया पर डालते ही यह वीडियो तेजी के साथ वायरल होने लगा।

दरअसल, सचिन कैफ के बेटे ने जिस तरह का शॉट लगाया, उसे देखकर काफी खुश हुए। इस वीडियो को क्रिकेट फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक इस वीडियो को डेढ़ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वहीं 1800 बार रीट्वीट किया जा चुका है। बता दें कि जूनियर कैफ वर्चुअल मशीन के जरिए बल्लेबाजी कर रहे थे। जिसे देखकर सचिन काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इसे फैंस के साथ शेयर किया।

I always found it difficult to pick you in the nets @sachin_rt Paaji,whether it would be leg-spin,off-spin,cutter, wrong-un. My son Kabir seems to have handled your bowling much better 🙂 And as you say ,India will transform when we keep playing a sport atleast.With you,always! https://t.co/0LTN1Gupi6

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 29, 2017