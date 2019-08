दोस्त सभी की जिदंगी का अहम हिस्सा होते हैं। हर परिस्थिति में साथ देने वाले अपने दोस्तों को धन्यवाद देने के लिए पूरी दुनिया 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मना रही है। कुछ क्रिकेटरों ने भी अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। क्रिकेट जगत में केएल राहुल और हार्दिक पंड्या, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली समेत कई लोगों की दोस्ती काफी मशहूर है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे के मौके पर दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपने स्कूल के दोस्त विनोद कांबली को शुभकामनाएं दीं। फ्रेंडशिप डे की पूर्व संध्या पर, उन्होंने कांबली के साथ वाली एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। यह उनके स्कूल के दिनों की तस्वीर थी। इसके बाद उन्होंने फ्रेंडशिप डे पर पहले एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह अपने दोस्त कांबली को एक क्रिकेट वीडियो गेम खेलने का चैलेंज दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह पूरा गेम रिकॉर्ड होगा। सचिन ने बाद में फिर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वह और विनोद एक वीडियो गेम खेल रहे हैं। विनोद कांबली एकादश और सचिन तेंदुलकर एकादश के बीच मुकाबला चल रहा है। कांबली एकादश 28 रन बनाती है।

लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन तेंदुलकर एकादश भी 28 रन ही बना पाती है और मैच टाई हो जाता है। मैच टाई होने पर कांबली विजेता चुनने के लिए सुपर ओवर कराने का सुझाव देते हैं। इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के बाउंड्री वाले नियम की चुटकी लेते हैं। वे कांबली से कहते हैं कि यहां कोई सुपर ओवर नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती की कोई बाउंड्री (सीमाएं) नहीं होती। इसके बाद मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, ‘समझने वालों को इशारा ही काफी है।’ उन्होंने अपने इस बयान के साथ ही फिर स्पष्ट कर दिया कि वे आईसीसी के बाउंड्री वाले नियम से संतुष्ट नहीं हैं।

Kasa visru shakto! Miss our playing days Why don’t you come over, we’ll do something fun. Guys, any suggestions? https://t.co/TIoABbfdGM

बता दें कि 14 जुलाई को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में विजेता का चैंपियन बाउंड्री वाले नियम से हुआ था, जिसमें इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बना था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 241 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम भी इतना ही स्कोर कर पाई। मैच सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी 15 रन ही बना पाए। इसके बाद मैच रेफरी ने मेजबान टीम को वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया, क्योंकि मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ज्यादा बाउंड्री लगाई थीं।

Lots of love @sachin_rt, it was a great game.#HappyFriendshipDay to you guys!

And Yes, Friendship mein there are no Super Overs kyunki Dosti mein koi boundaries nai hoti! https://t.co/KYFor9ZYfw

— VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) August 4, 2019