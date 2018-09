ईशांत शर्मा के 30वें जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर ने खोला राज, बताया क्यों इतने लंबे हैं ईशांत

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा आज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। ईशांत इन दिनों इंग्लैंड में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में ईशांत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ईशांत को एक अलग ही अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। सचिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ईशांत के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ”ईशांत की लंबाई का राज, उनका पेड़ से नारियल निकालना है। वह नारियल निकालते निकालते, लंबू बन गए!’ ईशांत के जन्मदिन पर ही कोकोनट डे का मनाना फिट बैठता है।” बता दें कि 2 सितंबर को ही विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। सचिन ने ईशांत को दी गई बधाई में इस बात को जोड़कर और मजेदार बना दिया। सचिन तेंदुलकर और ईशांत शर्मा ने काफी समय तक एक साथ भारत की ओर से क्रिकेट खेला है।

ईशांत के लंबे कद की वजह से लोग इन्हें ‘लंबू’ कहकर भी पुकारते हैं। ईशांत भारतीय क्रिकेट टीम में सभी फॉर्मेट (वनडे, टेस्ट, टी20) के लिए खेलते हैं। वहीं आईपीएल में ईशांत शर्मा अब तक चार टीमों के लिए खेल चुके हैं। ईशांत ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद टीम की ओर से खेला है।

. @ImIshant पेड़ से नारियल निकालते निकालते, लंबू बन गया! Only fitting that your birthday is celebrated on #WorldCoconutDay . Have a great one. pic.twitter.com/5Ig6bHsC5h

इस सीजन ईशांत शर्मा को नीलामी के दौरान किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर काउंटी खेलने का फैसला किया। ईशांत का काउंटी में भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसकी बदौलत उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला। ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए हैं और भारत के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए। जहीर खान के बाद लंबे समय तक ईशांत शर्मा टीम के मुख्य गेंदबाज रहे हैं।

Happy birthday @imIshant!

To celebrate, revisit his Player of the Match performance in India’s #CT13 semi-final, where he took 3/33 against Sri Lanka! pic.twitter.com/CegrB9Clbp

