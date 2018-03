वीरेंद्र सहवाग ने जिमी शेरगिल स्टाइल में दी जीत की बधाई, दुनिया भर के दिग्गजों ने बांधे दिनेश कार्तिक की तरीफ के पुल

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की पारी को देखकर टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने खास अंदाज में ही कार्तिक को बधाई देने का काम किया है। सहवाग ने ट्विटर पर फिल्म ”तनु वेड्स मनु रिटर्न्स” की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ”मजा आ गया, दो ओवर 34 रन और हम फाइनल जीत गए”। इस तस्वीर में बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल नजर आ रहे हैं। दरअसल, इस तस्वीर से कार्तिक की तुलना कर सहवाग यह जाहिर करना चाह रहे हैं, भले ही कितने रन भी बनाने के लिए बचे हो कार्तिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहवाग के अलावा टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी कार्तिक की पारी की जमकर तारीफ की है। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”शानदार जीत! दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी। फाइनल मैच को भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार तरीके से खत्म किया। यह मैच लंबे समय तक लोगों के जहन में रहेगा”।

इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी टीम को जीत की बधाई दी। गांगुली ने लिखा, ”कार्तिक की जबर्दस्त पारी”। वहीं राहुल द्रविड़ ने भी दिनेश कार्तिक के उम्दा प्रदर्शन की तारीफ की। बता दें कि जब कार्तिक बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय टीम की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। टीम के सेट बल्लेबाज मनीष पांडे आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे।

मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी कार्तिक की तारीफ की। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि कार्तिक अंतिम ओवर में टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उनके पास अनुभव है और यही वजह है कि हमने उन्हें आखिरी के ओवरों के लिए बचाकर रखा था। बता दें कि भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर निदासट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है।

Amazing victory by #TeamIndia. Superb batting by @DineshKarthik. A great knock by @ImRo45 to set the platform.

What a finish to a final!!#NidahasTrophy2018 #INDvsBAN pic.twitter.com/ZYDl6jzVWl

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 18, 2018