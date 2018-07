जहां पूरा क्रिकेट जगत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का फैन है तो वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर 2 साल के बच्चे के फैन बन गए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो साल के बच्चे की बल्लेबाजी के वीडियो को देखने के बाद उसकी तारीफ की है। दरअसल, @MMMmishu नाम के यूजर ने ट्विटर पर कुछ दिनों पहले अपने नेफ्यू (भांजा/भतीजा) का वीडियो डाला और इसमें तेंदुलकर को टैग करते हुए पूछा कि क्या यह अच्छा खेल रहा है? इस ट्वीट में यूजर ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को भी टैग किया था। यूजर द्वारा डाले गए वीडियो में दो साल का बच्चा अपने बल्ले से प्लास्टिक की गेंद को मारते हुए दिख रहा है और शॉट्स लगाते हुए दिख रहा है। यूजर को यह उम्मीद भी नहीं रही होगी कि कोई क्रिकेटर उसके ट्वीट का जवाब देगा, लेकिन तेंदुलकर ने समय निकालते हुए इस ट्वीट का जवाब दिया और बच्चे की तारीफ भी की।

तेंदुलकर ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया और कहा, ‘स्ट्रेट ड्राइव्स, लोफ्टेड शॉट्स, फ्लिक्स। एक परफेक्ट आधुनिक खिलाड़ी! हाशिम की बहुत सही शुरुआत बहुत सही शुरुआत। खेलते रहो और खेल को एन्जॉय करते रहो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।’

Straight drives, lofted shots, flicks. A perfect modern day player! Great start, #Hashim. Keep playing and keep enjoying the sport. My best wishes to you always. #SportPlayingIndia https://t.co/H7QaV8wjSp — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 30, 2018

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने एक अन्य वीडियो पोस्ट करते हुए लोगों को बताया कि उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलने का शौक था और खासतौर पर वह क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। उन्होंने लोगों से स्पोर्ट्स खेलने की भी अपील की। हम फिट तो इंडिया फिट हैशटैग के साथ तेंदुलकर ने लोगों से कहा कि वह बाहर जाएं और स्पोर्ट्स खेलें। उन्होंने SportPLAYINGIndia हैशटैग के साथ बहुत विराट कोहली, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल को भी नॉमिनेट किया।

