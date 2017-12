Ind vs SL 2nd ODI: रोहित शर्मा का दोहरा शतक, ऐसा रहा डबल सेंचुरी जड़ने वाले सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन

भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के दम 4 विकेट खोकर 392 रन बनाए। रोहित ने 153 गेंदों में 13 चौकों और 12 छक्कों की मदद से नाबाद 208 रन बनाए। इस दोहरे शतक के साथ ही टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। तीन दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा की इस धुआंधार पारी पर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें बधाई दी है। सचिन के साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने भी रोहित को बधाई दी है। आपको बता दें कि रोहित के अलावा सिर्फ इन्हीं दो भारतीय बल्लेबाजों ने दोहरे शतक लगाए हैं। वन डे के इतिहास में आज तक सिर्फ 7 दोहरे शतक लगे हैं। इन 7 दोहरे शतकों में तीन दोहरे शतक रोहित शर्मा ने ही मारे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल औऱ मार्टिन गप्टिल ने 1-1 दोहरा शतक लगाया है। रोहित शर्मा ने इससे पहले साल 2013 में 209 रन और 264 रन साल 2014 में बनाए थे।

रोहित शर्मा की इस उपलब्धि पर सचिन ने ट्वीट कर उनकी हौंसला अफजाई की। सचिन ने लिखा- अभी आपको कई मुकाम हासिल करने है मेरे दोस्त, आपको बैटिंग करते देखने हमेशा खास होता है।

Way to go my friend. Always a joy to watch you bat :-)) @ImRo45 pic.twitter.com/wAhZr5t0ZB — sachin tendulkar (@sachin_rt) December 13, 2017

रोहित की दोहरा शतकीय पारी विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनकी तारीफ की है। सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा- वाह रोहित वाह, दूसरा शतक सिर्फ 35 बॉल पर, आप पर गर्व है।

Wah Rohit Wah ! 35 balls for the second hundred. So proud of you Rohit Sharma ! pic.twitter.com/EPWGZ2qcaG — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 13, 2017

आपको बता दें कि रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ही आराम से पारी की शुरुआत की थी लेकिन 100 रनों की साझेदारी पूरी करने के बाद शिखर धवन 68 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर (88) ने रोहित का बखूबी साथ दिया। अय्यर ने पचास गेंदों में ही पचास रन बनाकर इंटरनेशनल मैच में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया।

LIKE A BOSS! THIRD double century in ODIs. The first man to scale Mt.200 on three occasions in ODIs. Stand up and Salute @ImRo45 #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/7GrZKtv2DA — BCCI (@BCCI) December 13, 2017

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए मगर वह महज 7 रन ही टीम के खाते में जोड़ सके। धोनी के बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और रोहित का साथ निभाते हुए टीम के स्कोर को 392 रन तक पहुंचाया। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने पिछले चार वनडे मैचों में 50 से ऊपर का स्कोर किया था, इसके बावजूद भी उनके आज के मैच में टीम में जगह नहीं दी गई। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान थिसारा परेरा ने बुधवार को आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

