Indian opener Shikhar Dhawan posted a photo: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले इंडिया ए के लिए खेलते नजर आए। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जाने वाले पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों में धवन को टीम में जगह दी गई। पांचवें वनडे मैच के दौरान धवन की गर्दन पर एक तेज बाउंसर लगी थी, जिसके बाद फिजियो को मैदान पर आना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हेनड्रिक्स की एक गेंद को स्कूप करने की कोशिश में धवन चोटिल हो गए थे। चोट लगने के बावजूद भारत ए की तरफ से खेलते हुए धवन ने शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 36 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। बुधवार को ओणम के मौके पर धवन ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। धवन ने इसके साथ ही मैच के दौरान लगी बाउंसर का जिक्र अपने कैप्शन में किया।

धवन ने लिखा, ‘आप सभी को हैप्पी ओणम। मैंने तिरुवनंतपुरम में स्थिति श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का दौरा किया था। जहां भगवान से प्रार्थना की, मेरी गर्दन पर इतनी तेज बाउंसर लगने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से ठीक रहा। यहां की आरती को अटैंड करना शानदार अनुभव था।’ बता दें कि धवन ने पांचवें मैच में दूसरे विकेट के लिए संजू सैमसन के साथ 135 रनों की साझेदारी की और इंडिया ए को एक बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। जिससे टीम जीत हासिल करने मे कामयाब रही।

Happy Onam to all of you. I had visited the Sri Padmanabhaswamy Temple, in Thiruvananthapuram, and prayed to God, and I believe that is what saved me from the nasty bouncer to my neck. Loved the aarti I attended there Have a nice Sadya you all pic.twitter.com/Nezew76vym

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 11, 2019