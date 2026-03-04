Go to Live Updates

South Africa vs New Zealand Semi Final Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल बुधवार (4 मार्च) को कोलकाता के ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट में अबतक अजेय है। वह यह मैच जीतकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने के प्रयास में होगी। न्यूजीलैंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है तो बहुत खराब भी नहीं रहा है। सुपर-8 में श्रीलंका को 61 रन से हराया, लेकिन इंग्लैंड से 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का ग्रुप स्टेज में आमना-सामना हुआ था। साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।

15:07 (IST) 4 Mar 2026

15:03 (IST) 4 Mar 2026
साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

एडेन मार्कराम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा, मार्को यानसेन, केशव महाराज, जेसन स्मिथ।

15:03 (IST) 4 Mar 2026

न्यूजीलैंड का स्क्वाड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे।

15:02 (IST) 4 Mar 2026

न्यूजीलैंड का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है तो बहुत खराब भी नहीं रहा है। सुपर-8 में श्रीलंका को 61 रन से हराया, लेकिन इंग्लैंड से 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

15:02 (IST) 4 Mar 2026

साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम अबतक अजेय रही है। वह न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरा फाइनल खेलने चाहेगी।

15:02 (IST) 4 Mar 2026

नमस्कार!

नमस्कार! टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें। मैच के अलावा खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों की भी जानकारी यहां मिलती रहेगी।