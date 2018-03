इस कैमरामैन ने किया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का पर्दाफाश, वीरेंद्र सहवाग ने शेयर की फोटो

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दौरान हुए बॉल टैंपरिंग विवाद में भारतीय पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर उस कैमरामैन का नाम और तस्वीर सार्वजनिक की है, जिसने कैमरून बेनक्रॉफ्ट को मैच के दौरान अपने पैंट के अंदर कोई पीले रंग की वस्तु डालते हुए कैप्चर किया था। सहवाग ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते हुए कैमरामैन की तारीफ में डॉन फिल्म का डायलॉग कहा। सहवाग ने कहा, ‘गौर से देखिए इस शख्स को। ऑस्कर- द कैमरामैन, इनके कैमरे से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। #SandpaperGate’

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच के तीसरे दिन बेनक्रॉफ्ट को अपने पैंट के अंदर कोई पीले रंग की वस्तु रखते हुए देखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद बेनक्रॉफ्ट के ऊपर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने खुद के ऊपर लगे इन आरोपों को कबूल भी कर लिया था।

Gaur se Dekhiye is shaks ko. Oscar – the cameraman. Inke camera se bachna mushkil hi nahi namumkin hai #SandpaperGate pic.twitter.com/NH5EGSdbuJ

