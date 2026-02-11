South Africa vs Afghanistan Cricket Match Scorecard: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 13वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। डबल सुपर ओवर में इसका नतीजा निकला। दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से मात दी। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था।

साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए हैं। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 187 रन 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर बनाए और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो गया और मैच डबल सुपर ओवर तक पहुंचा। इसके बाद अफ्रीका ने पहले खेलते दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बनाए और अफगान टीम 19 रन ही बना पाई।

Match Ended

ICC Men's T20 World Cup, 2026

South Africa 
187/6(20.0)& 23/0(1.0)

vs

Afghanistan  
187(19.4)& 19/2(1.0)

Match Ended ( Day – Match 13 )
Afghanistan tied with South Africa (South Africa won the 2nd Super Over by 4 runs)

View Scorecard

Live Updates
17:43 (IST) 11 Feb 2026

T20 WC के बीच बदली ICC रैंकिंग: पाकिस्तानी खिलाड़ी से छिना नंबर 1 का ताज, अभिषेक शर्मा की कुर्सी पर बढ़ा खतरा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच आईसीसी द्वारा ताजा रैंकिंग जारी की गई हैं। पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर से नंबर 1 का ताज छिन गया है। वहीं भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा की नंबर 1 की कुर्सी पर अब खतरा मंडराने लगा है। ...और पढ़ें
16:10 (IST) 11 Feb 2026

SA vs AFG: 262 गेंदों का रोमांच, आखिरी गेंद तक लड़े अफगान; डबल सुपर ओवर में जीता साउथ अफ्रीका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 13वां मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। यह मुकाबला ऐसा हुआ जिसे सालों तक विश्व कप और टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में याद रखा जाएगा। 262 गेंदों के इस रोमांच में आखिरकार साउथ अफ्रीका ने 4 रन से जीत दर्ज की। ...अधिक जानकारी
15:19 (IST) 11 Feb 2026

साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीता मैच

साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 4 रन से हराया। रहमनुल्लाह गुरबाज ने जांबाज बल्लेबाजी की और तीन लगातार छक्के लगाए थे। आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान को 5 रन चाहिए थे लेकिन केशव महाराज यह रेस जीते और गुरबाज को आउट कर दिया।

15:13 (IST) 11 Feb 2026

मोहम्मद नबी आउट

दूसरे सुपर ओवर में मोहम्मद नबी डक पर दूसरी गेंद पर आउट हो गए। केशव महाराज की दोनों गेंद पर एक भी रन नहीं बना।

15:12 (IST) 11 Feb 2026

केशव महाराज के हाथ में गेंद

केशव महाराज दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह ओमरजई उतरे हैं।

15:07 (IST) 11 Feb 2026

अफगानिस्तान के सामने 24 रन का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में पहले खेलते हुए 23 रन बनाए। मिलर ने 4 गेंद पर नाबाद 16 रन और स्टब्स ने 2 गेंद पर 7 रन नाबाद रहते हुए बनाए। अफगानिस्तान को 24 रन का लक्ष्य मिला है।

15:02 (IST) 11 Feb 2026

स्टब्स ने छक्के से खोला खाता

डबल सुपर ओवर में पहले खेलने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए पहली गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगाया। उनके साथ खेलने उतरे हैं डेविड मिलर।

15:00 (IST) 11 Feb 2026

सुपर ओवर भी टाई, अब डबल सुपर ओवर में निकलेगा नतीजा

साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच सुपर ओवर में भी टाई हो गया है। दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। अब डबल सुपर ओवर में मैच का नतीजा निकलेगा।

14:56 (IST) 11 Feb 2026

ब्रेविस आउट, 3 गेंद पर साउथ अफ्रीका को चाहिए 11 रन

डेवाल्ड ब्रेविस ने पहली गेंद पर छक्का लगाया। उसके बाद वह फारूकी का शिकार बने। अब तीन गेंद पर अफ्रीका को 11 रन चाहिए हैं।

14:54 (IST) 11 Feb 2026

ब्रेविस ने छक्के से खोला खाता

फारूकी के ओवर की पहली गेंद पर मिलर ने एक रन लिया। फिर दूसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने बेहतरीन छक्का पुल शॉट से जड़ा। अब 4 गेंद पर 11 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए हैं।

14:51 (IST) 11 Feb 2026

मिलर-ब्रेविस क्रीज पर, सामने 18 रन का लक्ष्य

साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सुपर ओवर में 18 रन चाहिए हैं। डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। अफगान टीम के लिए फजलहक फारूकी वार्म अप करते नजर आ रहे हैं।

14:46 (IST) 11 Feb 2026

साउथ अफ्रीका को चाहिए सुपर ओवर में 18 रन

अफगानिस्तान ने सुपर ओवर में पहले खेलते हुए बिना कोई विकेट खोए 17 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए 18 रन चाहिए हैं। अजमतुल्लाह ओमरजोई ने 5 गेंद पर 16 रन बनाए।

14:41 (IST) 11 Feb 2026

ओमरजई की चौके-छक्के से शुरुआत

अजमतुल्लाह ओमरजई ने चौके और छक्के से शुरुआत की है। पहली तीन गेंद पर उन्होंने 11 रन बना दिए हैं।

14:39 (IST) 11 Feb 2026

ओमरजई और गुरबाज क्रीज पर

अफगानिस्तान की टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। अजमतुल्लाह ओमरजई और रहमनुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं।

14:33 (IST) 11 Feb 2026

सुपर ओवर

अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला आखिरी ओवर में टाई हो गया है। अब इस मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकलेगा। फजलहक फारूकी रनआउट हो गए और अफगानिस्तान जीतते-जीतते रहे गई।

14:25 (IST) 11 Feb 2026

आखिरी ओवर में चाहिए 13 रन और एक विकेट बाकी

मुजीब उर रहमान 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रनआउट हो गए। अब आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को 13 रन चाहिए हैं और एक विकेट ही बाकी है।

14:24 (IST) 11 Feb 2026

राशिद खान आउट, नूर ने फंसाया मैच

19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान आउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद नूर अहमद ने आते ही छक्का लगाया। 7 गेंद पर अफगानिस्तान को 13 रन चाहिए हैं।

14:22 (IST) 11 Feb 2026

रोहित-बटलर ओपनर, विराट कोहली बाहर; अजिंक्य रहाणे ने चुनी टी20 के लिए खास ऑलटाइम प्लेइंग 11

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच अजिंक्य रहाणे ने अपनी खास ऑलटाइम टी20 प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अपनी टीम से विराट कोहली को बाहर करके सभी को चौंका दिया है। वहीं एमएस धोनी को उन्होंने कप्तान बनाया है और रोहित शर्मा व जोस बटलर ओपनिंग के लिए चुने गए हैं। ...यहां पढ़ें
14:18 (IST) 11 Feb 2026

रोमांचक हुआ मैच, ओमरजई लौटे पवेलियन

164 के स्कोर पर अफगानिस्तान को 7वां और बड़ा झटका लगा। लुंगी एनगिडी ने अजमतुल्लाह ओमरजई को 22 रन पर पवेलियन भेजा। अब आखिरी 12 गेंद पर अफगान टीम को 24 रन चाहिए हैं।

14:05 (IST) 11 Feb 2026

मोहम्मद नबी को लिंडे ने किया आउट

मोहम्मद नबी 5 रन बनाकर जॉर्ज लिंडे का शिकार बने। अफगानिस्तान को 139 के स्कोर पर छठा झटका लगा। 29 गेंद पर अब अफगानिस्तान को जीत के लिए 49 रन चाहिए हैं।

13:49 (IST) 11 Feb 2026

दारविश रसूली रन आउट, आधी अफगान टीम लौटी पवेलियन

अफगानिस्तान को 121 के स्कोर पर बैक टू बैक दो झटके लगे हैं। दारविश रसूली रनआउट हो गए। 42 गेंद पर अब अफगान टीम को जीत के लिए 67 रन चाहिए हैं। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह ओमरजई क्रीज पर हैं।

13:47 (IST) 11 Feb 2026

गुरबाज आउट, महाराज को मिला विकेट

रहमनुल्लाह गुरबाज 42 गेंद पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं। केशव महाराज ने उनका विकेट लिया और जॉर्ज लिंडे ने बेहतरीन कैच पकड़ा। 121 पर अफगानिस्तान को चौथा झटका लगा और जीत के लिए 45 गेंद पर 67 रन चाहिए हैं।

13:41 (IST) 11 Feb 2026

अफगानिस्तान का स्कोर 100 पार

अफगानिस्तान की टीम ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 100 रन पूरे कर लिए हैं। 54 गेंद पर अब जीत के लिए अफगान टीम को 88 रन चाहिए हैं। रहमनुल्लाह गुरबाज 66 रन बनाकर खेल रहे हैं।

13:32 (IST) 11 Feb 2026

अफगानिस्तान ने 9 ओवर में बनाए 83 रन, गंवाए 3 विकेट

नौ ओवर का खेल हो चुका है। अफगानिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 83 रन है। गुरबाज और रसूली के बीच 22 गेंद में 31 रन की साझेदारी हो चुकी है। रहमानुल्लाह गुरबाज 56 रन (30 गेंद), दरविश रसूली 07 रन (09 गेंद)

13:29 (IST) 11 Feb 2026

रहमानुल्लाह गुरबाज का अर्धशतक पूरा

अफगानिस्तान ने भले ही जल्दी-जल्दी तीन विकेट गंवा दिए हों, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने आठवें ओवर में दो छक्के (पहली और तीसरी गेंद पर) लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया।

13:19 (IST) 11 Feb 2026

रबाडा ने साउथ अफ्रीका को दिलाई तीसरी सफलता

कगिसो रबाडा छठा ओवर लेकर आए। रबाडा ने दूसरी गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल का विकेट झटक लिया। कगिसो रबाडा की गेंद पर मार्को यानसेन ने शॉर्ट फाइन पर सेदिकुल्लाह अटल का कैच लपका!! सेदिकुल्लाह अटल खुद को बहुत बदकिस्मत महसूस करेंगे। रबाडा की यह बॉल बैक ऑफ लेंथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ एंगल करते हुए गेंद थी। सेदिकुल्लाह अटल लाइन के अंदर आए और फिर फ्लिक किया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और यानसेन ने हवा में दोनों हाथों से बढ़िया कैच पकड़ा। सेदिकुल्लाह अटल तीन गेंद बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। उनकी जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज दरविश रसूली क्रीज पर आए।

13:14 (IST) 11 Feb 2026

लुंगी एनगिडी ने गुलबदीन नायब को भी भेजा पवेलियन

लुंगी एनगिडी ने अपनी चौथी गेंद पर गुलबदीन नायब को खुद ही कैच कर लिया। गुलबदीन नायब खाता भी नहीं खोल पाए। गुलबदीन नायब की जगह सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाजी के लिए आए। इस ओवर से अफगानिस्तान के खाते में सिर्फ एक रन आया। पांच ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर: 51-2, रहमानुल्लाह गुरबाज 33 रन (16 गेंद), सेदिकुल्लाह अटल 00 रन (02 गेंद)

13:10 (IST) 11 Feb 2026

इब्राहिम जादरान बोल्ड

लुंगी एनगिडी पांचवां ओवर लेकर आए। उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर इब्राहिम जादरान को बोल्ड कर दिया। इब्राहिम जादरान 10 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान एक चौका और एक छक्का लगाया। इब्राहिम जादरान की जगह गुलबदीन नायब बल्लेबाजी के लिए आए।

13:09 (IST) 11 Feb 2026

अफगानिस्तान का अर्धशतक पूरा

188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की काफी तेज शुरुआत हुई। उसने चार ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया। चार ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर: 50-0, रहमानुल्लाह गुरबाज 32 रन (15 गेंद), इब्राहिम जादरान 12 रन (09 गेंद)

13:01 (IST) 11 Feb 2026

रहमनुल्लाह गुरबाज की तेज शुरुआत

रहमनुल्लाह गुरबाज ने तेज शुरुआत करते हुए 13 गेंद पर ही 25 रन बना लिए हैं। इब्राहिम जादरान 2 रन पर खेल रहे हैं। 2.5 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 33/0