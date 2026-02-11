South Africa vs Afghanistan Cricket Match Scorecard: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 13वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। डबल सुपर ओवर में इसका नतीजा निकला। दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से मात दी। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था।
साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए हैं। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 187 रन 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर बनाए और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो गया और मैच डबल सुपर ओवर तक पहुंचा। इसके बाद अफ्रीका ने पहले खेलते दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बनाए और अफगान टीम 19 रन ही बना पाई।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
South Africa
187/6(20.0)& 23/0(1.0)
Afghanistan
187(19.4)& 19/2(1.0)
Match Ended ( Day – Match 13 )
Afghanistan tied with South Africa (South Africa won the 2nd Super Over by 4 runs)
साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीता मैच
साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में अफगानिस्तान को 4 रन से हराया। रहमनुल्लाह गुरबाज ने जांबाज बल्लेबाजी की और तीन लगातार छक्के लगाए थे। आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान को 5 रन चाहिए थे लेकिन केशव महाराज यह रेस जीते और गुरबाज को आउट कर दिया।
मोहम्मद नबी आउट
दूसरे सुपर ओवर में मोहम्मद नबी डक पर दूसरी गेंद पर आउट हो गए। केशव महाराज की दोनों गेंद पर एक भी रन नहीं बना।
केशव महाराज के हाथ में गेंद
केशव महाराज दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं। अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह ओमरजई उतरे हैं।
अफगानिस्तान के सामने 24 रन का लक्ष्य
साउथ अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में पहले खेलते हुए 23 रन बनाए। मिलर ने 4 गेंद पर नाबाद 16 रन और स्टब्स ने 2 गेंद पर 7 रन नाबाद रहते हुए बनाए। अफगानिस्तान को 24 रन का लक्ष्य मिला है।
स्टब्स ने छक्के से खोला खाता
डबल सुपर ओवर में पहले खेलने उतरी साउथ अफ्रीका के लिए पहली गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगाया। उनके साथ खेलने उतरे हैं डेविड मिलर।
सुपर ओवर भी टाई, अब डबल सुपर ओवर में निकलेगा नतीजा
साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच सुपर ओवर में भी टाई हो गया है। दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। अब डबल सुपर ओवर में मैच का नतीजा निकलेगा।
ब्रेविस आउट, 3 गेंद पर साउथ अफ्रीका को चाहिए 11 रन
डेवाल्ड ब्रेविस ने पहली गेंद पर छक्का लगाया। उसके बाद वह फारूकी का शिकार बने। अब तीन गेंद पर अफ्रीका को 11 रन चाहिए हैं।
ब्रेविस ने छक्के से खोला खाता
फारूकी के ओवर की पहली गेंद पर मिलर ने एक रन लिया। फिर दूसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने बेहतरीन छक्का पुल शॉट से जड़ा। अब 4 गेंद पर 11 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए हैं।
मिलर-ब्रेविस क्रीज पर, सामने 18 रन का लक्ष्य
साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सुपर ओवर में 18 रन चाहिए हैं। डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। अफगान टीम के लिए फजलहक फारूकी वार्म अप करते नजर आ रहे हैं।
साउथ अफ्रीका को चाहिए सुपर ओवर में 18 रन
अफगानिस्तान ने सुपर ओवर में पहले खेलते हुए बिना कोई विकेट खोए 17 रन बनाए। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए 18 रन चाहिए हैं। अजमतुल्लाह ओमरजोई ने 5 गेंद पर 16 रन बनाए।
ओमरजई की चौके-छक्के से शुरुआत
अजमतुल्लाह ओमरजई ने चौके और छक्के से शुरुआत की है। पहली तीन गेंद पर उन्होंने 11 रन बना दिए हैं।
ओमरजई और गुरबाज क्रीज पर
अफगानिस्तान की टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। अजमतुल्लाह ओमरजई और रहमनुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं।
सुपर ओवर
अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मुकाबला आखिरी ओवर में टाई हो गया है। अब इस मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकलेगा। फजलहक फारूकी रनआउट हो गए और अफगानिस्तान जीतते-जीतते रहे गई।
आखिरी ओवर में चाहिए 13 रन और एक विकेट बाकी
मुजीब उर रहमान 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रनआउट हो गए। अब आखिरी ओवर में अफगानिस्तान को 13 रन चाहिए हैं और एक विकेट ही बाकी है।
राशिद खान आउट, नूर ने फंसाया मैच
19वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान आउट होकर पवेलियन लौटे। उसके बाद नूर अहमद ने आते ही छक्का लगाया। 7 गेंद पर अफगानिस्तान को 13 रन चाहिए हैं।
रोमांचक हुआ मैच, ओमरजई लौटे पवेलियन
164 के स्कोर पर अफगानिस्तान को 7वां और बड़ा झटका लगा। लुंगी एनगिडी ने अजमतुल्लाह ओमरजई को 22 रन पर पवेलियन भेजा। अब आखिरी 12 गेंद पर अफगान टीम को 24 रन चाहिए हैं।
मोहम्मद नबी को लिंडे ने किया आउट
मोहम्मद नबी 5 रन बनाकर जॉर्ज लिंडे का शिकार बने। अफगानिस्तान को 139 के स्कोर पर छठा झटका लगा। 29 गेंद पर अब अफगानिस्तान को जीत के लिए 49 रन चाहिए हैं।
दारविश रसूली रन आउट, आधी अफगान टीम लौटी पवेलियन
अफगानिस्तान को 121 के स्कोर पर बैक टू बैक दो झटके लगे हैं। दारविश रसूली रनआउट हो गए। 42 गेंद पर अब अफगान टीम को जीत के लिए 67 रन चाहिए हैं। मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह ओमरजई क्रीज पर हैं।
गुरबाज आउट, महाराज को मिला विकेट
रहमनुल्लाह गुरबाज 42 गेंद पर 84 रन की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं। केशव महाराज ने उनका विकेट लिया और जॉर्ज लिंडे ने बेहतरीन कैच पकड़ा। 121 पर अफगानिस्तान को चौथा झटका लगा और जीत के लिए 45 गेंद पर 67 रन चाहिए हैं।
अफगानिस्तान का स्कोर 100 पार
अफगानिस्तान की टीम ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 100 रन पूरे कर लिए हैं। 54 गेंद पर अब जीत के लिए अफगान टीम को 88 रन चाहिए हैं। रहमनुल्लाह गुरबाज 66 रन बनाकर खेल रहे हैं।
अफगानिस्तान ने 9 ओवर में बनाए 83 रन, गंवाए 3 विकेट
नौ ओवर का खेल हो चुका है। अफगानिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 83 रन है। गुरबाज और रसूली के बीच 22 गेंद में 31 रन की साझेदारी हो चुकी है। रहमानुल्लाह गुरबाज 56 रन (30 गेंद), दरविश रसूली 07 रन (09 गेंद)
रहमानुल्लाह गुरबाज का अर्धशतक पूरा
अफगानिस्तान ने भले ही जल्दी-जल्दी तीन विकेट गंवा दिए हों, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने आठवें ओवर में दो छक्के (पहली और तीसरी गेंद पर) लगाए और अपना अर्धशतक पूरा किया।
रबाडा ने साउथ अफ्रीका को दिलाई तीसरी सफलता
कगिसो रबाडा छठा ओवर लेकर आए। रबाडा ने दूसरी गेंद पर सेदिकुल्लाह अटल का विकेट झटक लिया। कगिसो रबाडा की गेंद पर मार्को यानसेन ने शॉर्ट फाइन पर सेदिकुल्लाह अटल का कैच लपका!! सेदिकुल्लाह अटल खुद को बहुत बदकिस्मत महसूस करेंगे। रबाडा की यह बॉल बैक ऑफ लेंथ और बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरफ एंगल करते हुए गेंद थी। सेदिकुल्लाह अटल लाइन के अंदर आए और फिर फ्लिक किया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और यानसेन ने हवा में दोनों हाथों से बढ़िया कैच पकड़ा। सेदिकुल्लाह अटल तीन गेंद बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। उनकी जगह दाएं हाथ के बल्लेबाज दरविश रसूली क्रीज पर आए।
लुंगी एनगिडी ने गुलबदीन नायब को भी भेजा पवेलियन
लुंगी एनगिडी ने अपनी चौथी गेंद पर गुलबदीन नायब को खुद ही कैच कर लिया। गुलबदीन नायब खाता भी नहीं खोल पाए। गुलबदीन नायब की जगह सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाजी के लिए आए। इस ओवर से अफगानिस्तान के खाते में सिर्फ एक रन आया। पांच ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर: 51-2, रहमानुल्लाह गुरबाज 33 रन (16 गेंद), सेदिकुल्लाह अटल 00 रन (02 गेंद)
इब्राहिम जादरान बोल्ड
लुंगी एनगिडी पांचवां ओवर लेकर आए। उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर इब्राहिम जादरान को बोल्ड कर दिया। इब्राहिम जादरान 10 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान एक चौका और एक छक्का लगाया। इब्राहिम जादरान की जगह गुलबदीन नायब बल्लेबाजी के लिए आए।
अफगानिस्तान का अर्धशतक पूरा
188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की काफी तेज शुरुआत हुई। उसने चार ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा छू लिया। चार ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर: 50-0, रहमानुल्लाह गुरबाज 32 रन (15 गेंद), इब्राहिम जादरान 12 रन (09 गेंद)
रहमनुल्लाह गुरबाज की तेज शुरुआत
रहमनुल्लाह गुरबाज ने तेज शुरुआत करते हुए 13 गेंद पर ही 25 रन बना लिए हैं। इब्राहिम जादरान 2 रन पर खेल रहे हैं। 2.5 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 33/0