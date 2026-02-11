South Africa vs Afghanistan Cricket Match Scorecard: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 13वां मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। डबल सुपर ओवर में इसका नतीजा निकला। दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से मात दी। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था।

साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 187 रन बनाए हैं। जवाब में अफगानिस्तान ने भी 187 रन 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर बनाए और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो गया और मैच डबल सुपर ओवर तक पहुंचा। इसके बाद अफ्रीका ने पहले खेलते दूसरे सुपर ओवर में 23 रन बनाए और अफगान टीम 19 रन ही बना पाई।

