RR vs SRH LIVE Score, IPL 2026 36th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पैट कमिंस की वापसी हो सकती है। कमिंस ने एक दिन पहले पोस्ट करके इसके संकेत दिए थे। यानी इशान किशन कप्तानी नहीं करेंगे। इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर नजरें होंगी। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में इस सीजन दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए थे। सनराइजर्स ने इस सीजन राजस्थान को पिछली भिड़ंत में 57 रन से हराया था। हैदराबाद ने अभी तक 7 में से चार मैच जीते हैं तो राजस्थान ने सात में से पांच मुकाबले जीते हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Sunrisers Hyderabad

Match Yet To Begin ( Day – Match 36 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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