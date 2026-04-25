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RR vs SRH LIVE Score, IPL 2026 36th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पैट कमिंस की वापसी हो सकती है। कमिंस ने एक दिन पहले पोस्ट करके इसके संकेत दिए थे। यानी इशान किशन कप्तानी नहीं करेंगे। इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर नजरें होंगी। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में इस सीजन दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए थे। सनराइजर्स ने इस सीजन राजस्थान को पिछली भिड़ंत में 57 रन से हराया था। हैदराबाद ने अभी तक 7 में से चार मैच जीते हैं तो राजस्थान ने सात में से पांच मुकाबले जीते हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Sunrisers Hyderabad  

Match Yet To Begin ( Day – Match 36 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
18:03 (IST) 25 Apr 2026

केएल राहुल ने मचाया कोहराम, रैना-इशान का रिकॉर्ड तोड़ रोहित-संजू की बराबरी पर आए; पंत-गिलक्रिस्ट भी छूटे पीछे

केएल राहुल ने नाबाद 152 रन की पारी खेली और ये उनके आईपीएल करियर का छठा शतक रहा जबकि टी20 करियर का 8वां शतक रहा। केएल राहुल अब आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय बैटर भी बन गए हैं। ...अधिक जानकारी
17:46 (IST) 25 Apr 2026

केएल राहुल और नितीश राणा ने तोड़ा विराट-डिविलियर्स का 11 साल पुराना रिकॉर्ड, ये हैं IPL की 5 सबसे बड़ी पार्टनरशिप

केएल राहुल और नितीश राणा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 35वें मैच में 220 रन की बेहतरीन साझेदारी की। यह आईपीएल इतिहास की भी दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। ...पूरी जानकारी
17:23 (IST) 25 Apr 2026

SRH की संभावित प्लेइंग 11

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा।

इम्पैक्ट प्लेयर: साकिब हुसैन

17:22 (IST) 25 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा।

इम्पैक्ट प्लेयर: बृजेश शर्मा

17:06 (IST) 25 Apr 2026

वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर 2 महारिकॉर्ड, SRH से पुराना बदला चुकता करने की बारी; खतरे में क्रिस गेल की पोजीशन

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 7 पारियों में 255 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन की दूसरी भिड़ंत में उनके निशाने पर दो बड़े रिकॉर्ड होंगे। वैभव पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए थे। ...अधिक जानकारी
17:06 (IST) 25 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तारमाले, अमित कुमार।

17:05 (IST) 25 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, एडम मिल्न, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

17:04 (IST) 25 Apr 2026

पैट कमिंस की वापसी लगभग तय

सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय है। उन्होंने मैच डे से पहले सोशल मीडिया पोस्ट से इसके संकेत भी दिए हैं।

17:03 (IST) 25 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 22सनराइजर्स हैदराबाद- 13 जीतराजस्थान रॉयल्स- 9 जीत

17:02 (IST) 25 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते लगातार तीन मैच

सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मैच में 4 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया था। हैदराबाद ने अपने पिछले तीनों मुकाबले लगातार जीते हैं।

17:02 (IST) 25 Apr 2026

राजस्थान के पिछले मैच का नतीजा

राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 5 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हराया था।

17:01 (IST) 25 Apr 2026

RR vs SRH Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने ऑफिशियल होम ग्राउंड जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेलेगी। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे और मैच की शुरुआत 7.30 बजे से होगी।

17:00 (IST) 25 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 36वें मैच (Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad) की लाइव स्कोर अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारियां मिलेंगी। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।