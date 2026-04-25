RR vs SRH LIVE Score, IPL 2026 36th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 36वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पैट कमिंस की वापसी हो सकती है। कमिंस ने एक दिन पहले पोस्ट करके इसके संकेत दिए थे। यानी इशान किशन कप्तानी नहीं करेंगे। इस मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर नजरें होंगी। दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में इस सीजन दोनों बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाए थे। सनराइजर्स ने इस सीजन राजस्थान को पिछली भिड़ंत में 57 रन से हराया था। हैदराबाद ने अभी तक 7 में से चार मैच जीते हैं तो राजस्थान ने सात में से पांच मुकाबले जीते हैं।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Sunrisers Hyderabad
Match Yet To Begin ( Day – Match 36 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
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SRH की संभावित प्लेइंग 11
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा।
इम्पैक्ट प्लेयर: साकिब हुसैन
राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा।
इम्पैक्ट प्लेयर: बृजेश शर्मा
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सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, इशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, इशान मलिंगा, दिलशान मदुशंका, स्मरण रविचंद्रन, प्रफुल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तारमाले, अमित कुमार।
राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, एडम मिल्न, दसुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
पैट कमिंस की वापसी लगभग तय
सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस की वापसी लगभग तय है। उन्होंने मैच डे से पहले सोशल मीडिया पोस्ट से इसके संकेत भी दिए हैं।
राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद हेड टू हेड रिकॉर्ड
कुल मैच- 22सनराइजर्स हैदराबाद- 13 जीतराजस्थान रॉयल्स- 9 जीत
सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते लगातार तीन मैच
सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 मैच में 4 में जीत दर्ज की है। वह अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराया था। हैदराबाद ने अपने पिछले तीनों मुकाबले लगातार जीते हैं।
राजस्थान के पिछले मैच का नतीजा
राजस्थान रॉयल्स 7 मैच में 5 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। पिछले मैच में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हराया था।
RR vs SRH Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने ऑफिशियल होम ग्राउंड जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह मुकाबला खेलेगी। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे और मैच की शुरुआत 7.30 बजे से होगी।
नमस्कार
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