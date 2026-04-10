RR vs RCB LIVE Score PL 2026, 16th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में रॉयल्स की जंग होने जा रही है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें इस सीजन अभी तक अजेय हैं। बेंगलुरु ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं तो राजस्थान की टीम शुरुआती तीनों मैच जीतकर आई है। इस मुकाबले में बारिश का भी खतरा है। अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मैच से पहले ज्यादा बारिश की संभावना है लेकिन मैच के वक्त तक मौसम करवट ले सकता है। इस मुकाबले में एक बार फिर से नजरें होंगी वैभव सूर्यवंशी पर जिनके सामने भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी की चुनौती होगी। जबकि विराट कोहली-फिल साल्ट की जोड़ी के सामने भी आर्चर, बर्गर और संदीप की पेस बैट्री होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 16 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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