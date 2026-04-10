RR vs RCB LIVE Score PL 2026, 16th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में रॉयल्स की जंग होने जा रही है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें इस सीजन अभी तक अजेय हैं। बेंगलुरु ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं तो राजस्थान की टीम शुरुआती तीनों मैच जीतकर आई है। इस मुकाबले में बारिश का भी खतरा है। अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मैच से पहले ज्यादा बारिश की संभावना है लेकिन मैच के वक्त तक मौसम करवट ले सकता है। इस मुकाबले में एक बार फिर से नजरें होंगी वैभव सूर्यवंशी पर जिनके सामने भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी की चुनौती होगी। जबकि विराट कोहली-फिल साल्ट की जोड़ी के सामने भी आर्चर, बर्गर और संदीप की पेस बैट्री होगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Royal Challengers Bengaluru
Match Yet To Begin ( Day – Match 16 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
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गुवाहाटी में कैसा है मौसम?
गुवाहाटी में शाम 4.30 बजे तक मौसम की ताजा अपडेट की बात करें तो सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के मुताबिक हल्की बूंदांबादी के साथ बारिश हो रही है। यानी इस पर मैच पर बारिश का साया बना हुआ है।
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कैसा है राजस्थान-आरसीबी का हेड टू हेड रिकॉर्ड?
आरसीबी और राजस्थान के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इनमें से बेंगलुरु ने 17 में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबले अपने नाम किये। आईपीएल 2023 से अब तक दोनों टीमों के बीच हुए छह मुकाबलों में से आरसीबी ने चार मैच जीते हैं।
आरसीबी का पूरा स्क्वाड
विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल।
राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, बृजेश शर्मा, रवि सिंह, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, क्वेना मफाका, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
गुवाहाटी का मौसम किसी भी समय करवट ले सकता है। पिछले मैच में भी मैच के समय बारिश का अनुमान कम था लेकिन मुकाबला 10.10 पर रात में शुरू हुआ था और 11-11 ओवर का खेल हुआ था। ऐसा ही इस मैच में भी हो सकता है।
गुवाहाटी में बारिश का कितना प्रतिशत अनुमान?
शाम 4 बजे: 25 प्रतिशत
शाम 5 बजे: 20 प्रतिशत
शाम 6 बजे: 15 प्रतिशत
शाम 7 बजे: 5 प्रतिशत
रात 8 बजे: 5 प्रतिशत
रात 9 बजे: 5 प्रतिशत
रात 10 बजे: 5 प्रतिशत
रात 11 बजे: 5 प्रतिशत
RR vs RCB Match: गुवाहाटी में बारिश का पूर्वानुमान
इस मैच से पहले गुवाहाटी में राजस्थान और मुंबई के बीच पिछला मुकाबला भी बारिश से बाधित रहा था। उस मैच में 11-11 ओवर का गेम हुआ था। इस मैच से पहले भी गुवाहाटी में बारिश का अनुमान है, वहीं मैच के दौरान भी खलल उत्पन्न हो सकता है।
RR vs RCB Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी का यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच का टॉस तय समय के मुताबिक भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होना है। जबकि मैच की पहली गेंद 7.30 बजे फेंकी जाएगी।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 16वें मैच (राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।