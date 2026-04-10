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RR vs RCB LIVE Score PL 2026, 16th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में रॉयल्स की जंग होने जा रही है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें इस सीजन अभी तक अजेय हैं। बेंगलुरु ने अपने पहले दोनों मैच जीते हैं तो राजस्थान की टीम शुरुआती तीनों मैच जीतकर आई है। इस मुकाबले में बारिश का भी खतरा है। अगर पूर्वानुमान की बात करें तो मैच से पहले ज्यादा बारिश की संभावना है लेकिन मैच के वक्त तक मौसम करवट ले सकता है। इस मुकाबले में एक बार फिर से नजरें होंगी वैभव सूर्यवंशी पर जिनके सामने भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी की चुनौती होगी। जबकि विराट कोहली-फिल साल्ट की जोड़ी के सामने भी आर्चर, बर्गर और संदीप की पेस बैट्री होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 16 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:43 (IST) 10 Apr 2026

मुकुल चौधरी ने मैच विनिंग पारी खेल बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL में दूसरी बार किया कमाल

आईपीएल 2026 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने केकेआर के खिलाफ आखिरी गेंद पर शानदार जीत दर्ज की। वहीं इस पारी में मुकुल चौधरी ने 7 छक्के लगाकर तीन बड़े रिकॉर्ड बनाए। साथ ही लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने भी एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। ...और पढ़ें
16:43 (IST) 10 Apr 2026

गुवाहाटी में कैसा है मौसम?

गुवाहाटी में शाम 4.30 बजे तक मौसम की ताजा अपडेट की बात करें तो सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के मुताबिक हल्की बूंदांबादी के साथ बारिश हो रही है। यानी इस पर मैच पर बारिश का साया बना हुआ है।

16:42 (IST) 10 Apr 2026

'चेहरे पर मत जाओ, जब मारते हैं ना', पूर्व क्रिकेटर ने वैभव की तारीफ करते हुए किया सावधान, कहा- हर मुकाबले को आखिरी मैच की तरह देखें

RCB के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर ने वैभव के बारे में कहा कि उनके चेहरे पर मत जाइए। उन्होंने वैभव की तारीफ भी की और उन्हें सावधान भी किया। ...पूरी जानकारी
16:39 (IST) 10 Apr 2026

युवराज ने 17 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को बताया बेस्ट बैटिंग पार्टनर; सचिन, सहवाग, रोहित, कोहली को किया इग्नोर

युवराज सिंह ने बताया कि कौन बल्लेबाज उनका फेवरेट बैटिंग पार्टनर था। उन्होंने जो नाम बताया उस खिलाड़ी ने भारत के लिए 17 हजार से ज्यादा रन बनाए थे। ...यहां पढ़ें
16:38 (IST) 10 Apr 2026

कैसा है राजस्थान-आरसीबी का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आरसीबी और राजस्थान के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इनमें से बेंगलुरु ने 17 में जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने 14 मुकाबले अपने नाम किये। आईपीएल 2023 से अब तक दोनों टीमों के बीच हुए छह मुकाबलों में से आरसीबी ने चार मैच जीते हैं।

16:37 (IST) 10 Apr 2026

आरसीबी का पूरा स्क्वाड

विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर, जोश हेजलवुड, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विकी ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल।

16:37 (IST) 10 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, बृजेश शर्मा, रवि सिंह, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, क्वेना मफाका, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

16:35 (IST) 10 Apr 2026
कभी भी मौसम ले सकता है करवट?

गुवाहाटी का मौसम किसी भी समय करवट ले सकता है। पिछले मैच में भी मैच के समय बारिश का अनुमान कम था लेकिन मुकाबला 10.10 पर रात में शुरू हुआ था और 11-11 ओवर का खेल हुआ था। ऐसा ही इस मैच में भी हो सकता है।

16:34 (IST) 10 Apr 2026

गुवाहाटी में बारिश का कितना प्रतिशत अनुमान?

शाम 4 बजे: 25 प्रतिशत

शाम 5 बजे: 20 प्रतिशत

शाम 6 बजे: 15 प्रतिशत

शाम 7 बजे: 5 प्रतिशत

रात 8 बजे: 5 प्रतिशत

रात 9 बजे: 5 प्रतिशत

रात 10 बजे: 5 प्रतिशत

रात 11 बजे: 5 प्रतिशत

16:30 (IST) 10 Apr 2026

RR vs RCB Match: गुवाहाटी में बारिश का पूर्वानुमान

इस मैच से पहले गुवाहाटी में राजस्थान और मुंबई के बीच पिछला मुकाबला भी बारिश से बाधित रहा था। उस मैच में 11-11 ओवर का गेम हुआ था। इस मैच से पहले भी गुवाहाटी में बारिश का अनुमान है, वहीं मैच के दौरान भी खलल उत्पन्न हो सकता है।

16:28 (IST) 10 Apr 2026

RR vs RCB Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी का यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच का टॉस तय समय के मुताबिक भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होना है। जबकि मैच की पहली गेंद 7.30 बजे फेंकी जाएगी।

16:27 (IST) 10 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 16वें मैच (राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।