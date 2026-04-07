Rajasthan Royals vs Mumbai Indians LIVE Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में येलो अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। इस मैच में राजस्थान की नजरें जीत की हैट्रिक पर होंगी। वहीं पिछला मैच हारकर आई मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए इस मैच में मुंबई इंडियंस के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने कठिन चुनौती होगी। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले दोनों मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते थे। जबकि मुंबई ने केकेआर को हराया था और दिल्ली कैपिटल्स से हारकर आई है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Mumbai Indians

Match Yet To Begin ( Day – Match 13 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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