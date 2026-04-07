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Rajasthan Royals vs Mumbai Indians LIVE Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में येलो अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। इस मैच में राजस्थान की नजरें जीत की हैट्रिक पर होंगी। वहीं पिछला मैच हारकर आई मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए इस मैच में मुंबई इंडियंस के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने कठिन चुनौती होगी। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले दोनों मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते थे। जबकि मुंबई ने केकेआर को हराया था और दिल्ली कैपिटल्स से हारकर आई है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Mumbai Indians  

Match Yet To Begin ( Day – Match 13 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:08 (IST) 7 Apr 2026

मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XII

रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे/अश्वनी कुमार, जसप्रीत बुमराह।

17:08 (IST) 7 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XII

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा।

17:07 (IST) 7 Apr 2026

हार्दिक पंड्या की वापसी की उम्मीद

मुंबई के नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में बीमार थे और नहीं खेले थे। अब राजस्थान के खिलाफ उनकी वापसी लगभग तय है। टीम के गेंदबाजी कोच पारस म्हाब्रे ने भी उनकी वापसी पर बयान दिया था।

17:03 (IST) 7 Apr 2026

RR vs MI: गुवाहाटी में बारिश का पूर्वानुमान, राजस्थान-मुंबई के मुकाबले पर भी रद्द होने का खतरा

आईपीएल 2026 का 12वां मैच कोलकाता में बारिश की भेंट चढ़ चुका है। इसके बाद अब 13वें मुकाबले (राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस) पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुवाहाटी में बारिश का पूर्वानुमान बताया गया है। ...और पढ़ें
17:02 (IST) 7 Apr 2026
गुवाहाटी में बारिश के कारण मुकाबले पर खतरा

ताजा अपडेट और सोशल मीडिया से मिल रही स्थानीय जानकारी व क्रिकबज के अनुसार गुवाहाटी में बारिश जारी है और ओले गिर रहे हैं। मैच के टॉस में अभी हालांकि करीब 2 घंटे बाकी हैं। अगर बारिश लगातार जारी रही तो टॉस में भी देरी हो सकती है।

16:53 (IST) 7 Apr 2026

क्रिस गेल नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी भी टॉप 10 में; IPL के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप 10 में चार बार क्रिस गेल का नाम आता है। वहीं गेल इस लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज हैं। खास बात यह है कि सिर्फ 10 आईपीएल मैच खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ...पूरी जानकारी
16:52 (IST) 7 Apr 2026

जसप्रीत बुमराह का पहली बार सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी इस मैच में पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना कर सकते हैं। इससे पहले पिछले साथ वह मुंबई के खिलाफ 2 गेंद पर 0 बनाकर दीपक चाहर का शिकार बने थे।

16:50 (IST) 7 Apr 2026

बारिश की भेंट चढ़ा था केकेआर-पंजाब मैच

इससे पहले सोमवार को केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। कोलकाता में एक बार बारिश शुरू होने के बाद मैच दोबारा नहीं हो पाया। 3.4 ओवर का ही खेल हो पाया था।

16:49 (IST) 7 Apr 2026

मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड

रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्केंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पंड्या, क्विंटन डीकॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, अल्लाह गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।

16:49 (IST) 7 Apr 2026

राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमपोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, बृजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला।

16:48 (IST) 7 Apr 2026

गुवाहाटी में ओलों के साथ बारिश

गुवाहाटी में ताजा अपडेट की बात करें तो वहां बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। ऐसे में इस मुकाबले में टॉस में देरी की भी संभावना है।

16:46 (IST) 7 Apr 2026

हर घंटे बारिश (बादल छाए रहने) की कितनी संभावना

शाम 5 बजे: 29 प्रतिशत बारिश (89 प्रतिशत बादल)

शाम 6 बजे: 21 प्रतिशत बारिश (98 प्रतिशत बादल)

शाम 7 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (66 प्रतिशत बादल)

रात 8 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (33 प्रतिशत बादल)

रात 9 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (0 प्रतिशत बादल)

रात 10 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (1 प्रतिशत बादल)

रात 11 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (2 प्रतिशत बादल)

16:45 (IST) 7 Apr 2026

मैच से पहले बारिश की ज्यादा संभावना

मैच से पहले शाम 6 बजे तक यहां बारिश की संभावना ज्यादा है, तो उम्मीद है कि मैच के बीच बारिश खलल नहीं डालेगी। मगर तटीय इलाकों (समुद्र व नदियों के नजदीक) में इन दिनों तूफान और बारिश का आगमन कभी भी हो सकता है।

16:45 (IST) 7 Apr 2026

राजस्थान बनाम मुंबई मैच पर बारिश का खतरा

गुवाहाटी में होने वाले इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी है। मैच के समय भी बारिश का पूर्वानुमान है।

16:44 (IST) 7 Apr 2026

RR vs MI Match: कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत?

राजस्थान बनाम मुंबई मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से होगी। जबकि मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा।

16:43 (IST) 7 Apr 2026

RR vs MI Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

आईपीएल 2026 का 13वां मैच मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।

16:42 (IST) 7 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 13वें मैच (Rajasthan Royals vs Mumbai Indians) के सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग के जरिए मिलती रहेंगी।