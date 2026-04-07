Rajasthan Royals vs Mumbai Indians LIVE Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में येलो अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। इस मैच में राजस्थान की नजरें जीत की हैट्रिक पर होंगी। वहीं पिछला मैच हारकर आई मुंबई की टीम जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए इस मैच में मुंबई इंडियंस के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने कठिन चुनौती होगी। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले दोनों मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीते थे। जबकि मुंबई ने केकेआर को हराया था और दिल्ली कैपिटल्स से हारकर आई है।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Mumbai Indians
Match Yet To Begin ( Day – Match 13 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XII
रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे/अश्वनी कुमार, जसप्रीत बुमराह।
राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XII
वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा।
हार्दिक पंड्या की वापसी की उम्मीद
मुंबई के नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में बीमार थे और नहीं खेले थे। अब राजस्थान के खिलाफ उनकी वापसी लगभग तय है। टीम के गेंदबाजी कोच पारस म्हाब्रे ने भी उनकी वापसी पर बयान दिया था।
RR vs MI: गुवाहाटी में बारिश का पूर्वानुमान, राजस्थान-मुंबई के मुकाबले पर भी रद्द होने का खतरा
ताजा अपडेट और सोशल मीडिया से मिल रही स्थानीय जानकारी व क्रिकबज के अनुसार गुवाहाटी में बारिश जारी है और ओले गिर रहे हैं। मैच के टॉस में अभी हालांकि करीब 2 घंटे बाकी हैं। अगर बारिश लगातार जारी रही तो टॉस में भी देरी हो सकती है।
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जसप्रीत बुमराह का पहली बार सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी इस मैच में पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना कर सकते हैं। इससे पहले पिछले साथ वह मुंबई के खिलाफ 2 गेंद पर 0 बनाकर दीपक चाहर का शिकार बने थे।
बारिश की भेंट चढ़ा था केकेआर-पंजाब मैच
इससे पहले सोमवार को केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। कोलकाता में एक बार बारिश शुरू होने के बाद मैच दोबारा नहीं हो पाया। 3.4 ओवर का ही खेल हो पाया था।
मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड
रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्केंडे, ट्रेंट बोल्ट, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, हार्दिक पंड्या, क्विंटन डीकॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, अल्लाह गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार।
राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमपोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, बृजेश शर्मा, रवि सिंह, शुभम दुबे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला।
गुवाहाटी में ओलों के साथ बारिश
गुवाहाटी में ताजा अपडेट की बात करें तो वहां बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। ऐसे में इस मुकाबले में टॉस में देरी की भी संभावना है।
हर घंटे बारिश (बादल छाए रहने) की कितनी संभावना
शाम 5 बजे: 29 प्रतिशत बारिश (89 प्रतिशत बादल)
शाम 6 बजे: 21 प्रतिशत बारिश (98 प्रतिशत बादल)
शाम 7 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (66 प्रतिशत बादल)
रात 8 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (33 प्रतिशत बादल)
रात 9 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (0 प्रतिशत बादल)
रात 10 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (1 प्रतिशत बादल)
रात 11 बजे: 6 प्रतिशत बारिश (2 प्रतिशत बादल)
मैच से पहले बारिश की ज्यादा संभावना
मैच से पहले शाम 6 बजे तक यहां बारिश की संभावना ज्यादा है, तो उम्मीद है कि मैच के बीच बारिश खलल नहीं डालेगी। मगर तटीय इलाकों (समुद्र व नदियों के नजदीक) में इन दिनों तूफान और बारिश का आगमन कभी भी हो सकता है।
राजस्थान बनाम मुंबई मैच पर बारिश का खतरा
गुवाहाटी में होने वाले इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुवाहाटी में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी है। मैच के समय भी बारिश का पूर्वानुमान है।
RR vs MI Match: कितने बजे होगी इस मैच की शुरुआत?
राजस्थान बनाम मुंबई मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से होगी। जबकि मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा।
RR vs MI Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?
आईपीएल 2026 का 13वां मैच मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा।
नमस्कार
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