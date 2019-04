IPL 2019, RR vs KKR Dream11 Team Prediction, Playing 11 for IPL Today Match, Players List 2019, Highlights: सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए एक अहम आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान के बल्लेबाज 20 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 139 रन ही बना सकें। इसके बाद नाइट राइडर्स ने इस आसान से लक्ष्य को 13.5 ओवर में ही अपने नाम कर लिया। नाइट राइडर्स को क्रिस लिन और सुनील नरेन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शानदार 91 रन जोड़े। टीम को नरेन के रूप में पहला झटका लगा, सुनील नरेन 25 गेंदों में 47 रन बनाकर श्रेयस गोपाल की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे। दूसरी ओर क्रिस लिन 32 गेंद पर 50 रन बनाकर आउट हुए। लिन ने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इस दौरान उनका एक छक्का मैदान के बाहर खड़े टाटा हैरियर गाड़ी के शीशे पर जा लगी। हालांकि, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लिन का यह शॉट देख कमेंटेटर से लेकर दर्शक तक सभी हैरान रह गए।

बटलर गोपाल की गेंद पर सुधेशन मिथुन को अपना कैच थमा बैठे। केकेआर ने इसके रॉबिन उथप्पा और शुभमन गिल की मदद से इस मुकाबले को आठ विकेट से अपने नाम किया। उथप्पा ने नाबाद 26 और शुभमन गिल ने नाबाद 06 रनों की पारी खेलने का काम किया। इस सीजन केकेआर की यह चौथी जीत है और इसके साथ ही अब वह अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है।

TATA Harrier strong enough for a Lynnsane SIX https://t.co/AoKxzYlK2s via @ipl

— amit kumar (@amitkum66253697) April 8, 2019