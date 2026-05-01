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Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वह पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 6 विकेट से जीती थी। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 9 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क उपलब्ध होंगे। पहली बार मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 30 मैचों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 15-15 मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Delhi Capitals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 43 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:55 (IST) 1 May 2026

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

साहिल पारख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, टी नटराजन, औकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, रेहान अहमद, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, करुण नायर

16:43 (IST) 1 May 2026

जोफ्रा आर्चर बनाम केएल राहुल

जोफ्रा आर्चर ने इस सीजन में पावरप्ले में नौ विकेट लिए हैं और उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स की उस टीम से होगा जिसने अपनी ओपनिंग साझेदारी ने काफी संघर्ष किया। अगर वह केएल राहुल को जल्दी आउट कर देते हैं तो DC को फिर से दिल्ली को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा।

16:41 (IST) 1 May 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 30 मैचों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 15-15 मैच जीते हैं।

16:39 (IST) 1 May 2026

मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना

पहली बार मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना होगा। जसप्रीत बुमराह से लेकर जोश हेजलवुड तक के सामने वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है।

16:39 (IST) 1 May 2026

मिचेल स्टार्क उपलब्ध

दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क उपलब्ध होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उन्हें चोट से उबरने के बाद खेलने की अनुमति मिली।

16:37 (IST) 1 May 2026

दिल्ली कैपिटल्स का सफर

दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 9 विकेट से हराया था।

16:37 (IST) 1 May 2026

राजस्थान रॉयल्स का सफर

राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वह पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 6 विकेट से जीती थी।

16:36 (IST) 1 May 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच और खेल जगत की अन्य खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।