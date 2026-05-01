Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वह पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 6 विकेट से जीती थी। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 9 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क उपलब्ध होंगे। पहली बार मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 30 मैचों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 15-15 मैच जीते हैं।
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Delhi Capitals
Match Yet To Begin ( Day – Match 43 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड
साहिल पारख, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, टी नटराजन, औकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, रेहान अहमद, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, करुण नायर
जोफ्रा आर्चर बनाम केएल राहुल
जोफ्रा आर्चर ने इस सीजन में पावरप्ले में नौ विकेट लिए हैं और उनका सामना दिल्ली कैपिटल्स की उस टीम से होगा जिसने अपनी ओपनिंग साझेदारी ने काफी संघर्ष किया। अगर वह केएल राहुल को जल्दी आउट कर देते हैं तो DC को फिर से दिल्ली को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 30 मैचों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 15-15 मैच जीते हैं।
मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना
पहली बार मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना होगा। जसप्रीत बुमराह से लेकर जोश हेजलवुड तक के सामने वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया है।
मिचेल स्टार्क उपलब्ध
दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क उपलब्ध होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से उन्हें चोट से उबरने के बाद खेलने की अनुमति मिली।
दिल्ली कैपिटल्स का सफर
दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 9 विकेट से हराया था।
राजस्थान रॉयल्स का सफर
राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वह पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 6 विकेट से जीती थी।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच और खेल जगत की अन्य खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।