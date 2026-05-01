Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 43वें मैच में शुक्रवार (1 मई) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 6 जीत के साथ अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वह पिछले मैच में पंजाब किंग्स से 6 विकेट से जीती थी। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 9 विकेट से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मिचेल स्टार्क उपलब्ध होंगे। पहली बार मिचेल स्टार्क से वैभव सूर्यवंशी का सामना होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 30 मैचों में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 15-15 मैच जीते हैं।

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 43 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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