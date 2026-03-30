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RR vs CSK LIVE Score IPL 2026 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Scorecard: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। दोनों टीमें इस मैच से अपना अभियान शुरू करेंगी। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में कई खिलाड़ी अपनी-अपनी पुरानी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। संजू सैमसन सीएसके के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स लंबे समय बाद सीएसके के खिलाफ नजर आएंगे। साथ ही वैभव सूर्यवंशी इस सीजन बतौर नियमित ओपनर राजस्थान रॉयल्स के लिए उतरेंगे। इससे पहले सीजन के उद्घाटन मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने केकेआर को मात दी थी।

यहां देखें RR vs CSK मैच का स्कोरकार्ड

Indian Premier League, 2026

Rajasthan Royals 

vs

Chennai Super Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 3 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:13 (IST) 30 Mar 2026

RR vs CSK Match: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कांटे की टक्कर

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। दोनों के बीच अभी तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें से 15 राजस्थान और 16 चेन्नई ने जीते हैं।

16:10 (IST) 30 Mar 2026

'गोटी कलटी मार': मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम से बैट लेकर भागे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा बोले- अरे कितना बैट लोगे; देखें Video

आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने केकेआर को हराकर सीजन का विजयी आगाज किया। इस मैच के बाद रिंकू सिंह एमआई के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और उन्होंने एक बैट उठा लिया। इसका मजेदार वीडियो एक्स पर फ्रेंचाइजी ने शेयर किया। ...और पढ़ें
16:09 (IST) 30 Mar 2026

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड

रियान पराग (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शुभम दुबे, रवि सिंह, अमन राव पेराला, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, यश राज पुनिया, विग्नेश पुथुर, ब्रिजेश शर्मा।

16:09 (IST) 30 Mar 2026

IPL 2026 Points Table: मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर मैच के बाद अंकतालिका, RCB नंबर 1

IPL 2026 Points Table: आईपीएल 2026 के दो मैचों के बाद आरसीबी और मुंबई के दो-दो अंक हैं, लेकिन इसके बावजूद आरसीबी पहले स्थान पर है। जानिए इसके पीछे क्या कारण है। ...अधिक जानकारी
16:09 (IST) 30 Mar 2026

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, मैट हेनरी, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, जैक फॉल्क्स, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, सरफराज खान, रामकृष्ण घोष, अमन खान, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर।

16:08 (IST) 30 Mar 2026

RR vs CSK Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL 2026 का मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा और इसका टॉस शाम 7 बजे होगा।

16:07 (IST) 30 Mar 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के तीसरे मैच (राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स) के सभी लाइव अपडेट्स मिलेंगे। साथ ही इस मैच का स्कोरकार्ड भी उपलब्ध है। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।