RR vs CSK LIVE Score IPL 2026 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Scorecard: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। दोनों टीमें इस मैच से अपना अभियान शुरू करेंगी। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में कई खिलाड़ी अपनी-अपनी पुरानी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। संजू सैमसन सीएसके के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स लंबे समय बाद सीएसके के खिलाफ नजर आएंगे। साथ ही वैभव सूर्यवंशी इस सीजन बतौर नियमित ओपनर राजस्थान रॉयल्स के लिए उतरेंगे। इससे पहले सीजन के उद्घाटन मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने केकेआर को मात दी थी।
यहां देखें RR vs CSK मैच का स्कोरकार्ड
Indian Premier League, 2026
Rajasthan Royals
Chennai Super Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 3 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
RR vs CSK Match: हेड टू हेड रिकॉर्ड में कांटे की टक्कर
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। दोनों के बीच अभी तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें से 15 राजस्थान और 16 चेन्नई ने जीते हैं।
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राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड
रियान पराग (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शुभम दुबे, रवि सिंह, अमन राव पेराला, युद्धवीर सिंह चरक, सुशांत मिश्रा, यश राज पुनिया, विग्नेश पुथुर, ब्रिजेश शर्मा।
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चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड
ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, नूर अहमद, मैट हेनरी, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, जैक फॉल्क्स, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, सरफराज खान, रामकृष्ण घोष, अमन खान, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन, गुरजापनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर।
RR vs CSK Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच IPL 2026 का मैच गुवाहाटी के बरसापारा स्थित एसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा और इसका टॉस शाम 7 बजे होगा।
नमस्कार
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