RR vs CSK LIVE Score IPL 2026 Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Scorecard: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। दोनों टीमें इस मैच से अपना अभियान शुरू करेंगी। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में कई खिलाड़ी अपनी-अपनी पुरानी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। संजू सैमसन सीएसके के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स लंबे समय बाद सीएसके के खिलाफ नजर आएंगे। साथ ही वैभव सूर्यवंशी इस सीजन बतौर नियमित ओपनर राजस्थान रॉयल्स के लिए उतरेंगे। इससे पहले सीजन के उद्घाटन मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने केकेआर को मात दी थी।

यहां देखें RR vs CSK मैच का स्कोरकार्ड

Indian Premier League, 2026 Rajasthan Royals

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 3 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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