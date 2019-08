इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रैंचाइजी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (आरसीबी) ने न्यूलीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को शुक्रवार को क्रिकेट संचालन का निदेशक नियुक्त किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साइमन कैटिच टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए। आरसीबी ने कहा कि हेसन अपनी नई क्षमता में टीम के समग्र क्रिकेट संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें टीम से जुड़ी नीति, रणनीति, कार्यक्रम, प्रतिभा खोज और प्रदर्शन प्रबंधन शामिल हैं। इसमें ‘क्रिकेट के सभी पहलुओं के लिए’ सर्वोत्तम प्रथाओं का इस्तेमाल करना भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज कैटिच मुख्य कोच की नयी भूमिका में टीम में ‘उच्च प्रदर्शन संस्कृति’ लाने की कोशिश करेंगे।

आरसीबी प्रमुख संजीव चूड़ीवाला ने कहा, ‘आरसीबी का उद्देश्य सबसे विश्वसनीय, सम्मानित और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टी 20 फ्रैंचाइजी बनना है। इसलिए हमारा निरंतर प्रयास है कि टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए उत्कृष्ट और उच्च प्रदर्शन की संस्कृति लागू करें। इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें माइक हेसन और साइमन कैटिच की नियुक्तियों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।’

इन नियुक्तियों के साथ ही आरसीबी ने पिछले सत्रों में टीम के कोच और मेंटॉर रहे गैरी कर्स्टन के साथ-साथ गेंदबाजी सलाहकार आशीष नेहरा के साथ करार खत्म कर दिया। हेसन उन उम्मीदवारों में शामिल थे जिन्हें बीसीसीआई ने हाल ही में मुख्य कोच के साक्षात्कार के लिए चुना था। वह हालांकि इस दौड़ में मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पिछड़ गए थे। हेसन इससे पहले आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कोच रह चुके हैं जबकि कैटिच ने कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ सहायक कोच की भूमिका निभाई है।

Welcoming Mike Hesson as the Director of Cricket Operations for RCB.

