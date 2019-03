Rohit Tying Dhoni Laces: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे के दौरान रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के जूते का फीता बांधते नजर आए। दूसरे टी-20 मैच से बाहर होने वाले रोहित शर्मा को वनडे सीरीज के पहले ही मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग इलेवन शामिल किया। दरअसल, विकेटकीपिंग के दौरान धोनी के जूते का फीता खुल गया, तभी स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उसे झुककर बांधने का काम किया। रोहित और धोनी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम में मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू और केदार जाधव की टीम में वापसी होगी। इस मैच के दौरान रोहित और धोनी के पास एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम करने का मौका होगा। दोनों ही बल्लेबाज अब तक भारत के लिए 215 छक्के लगा चुके हैं। वहीं हैदराबाद वाले मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों की कोशिश अधिक से अधिक छक्का लगाकर एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश होगी।

कुलदीप यादव के लिए भी वर्ल्ड कप से पहले यह वनडे सीरीज बेहद अहम होने वाला है। कुलदीप ने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट, 39 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 24, 77 और 35 विकेट चटकाए हैं। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इन दिनों अपने स्लॉट्स तय करने में जुटी हुई है। 30 मई से इंग्लैंड में एकदिवसीय वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली और दिल्ली में होने वाले सीरीज के अंतिम दो मैचों को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है।

बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बीसीसीआई अंतिम दो वनडे को देश के उत्तरी भाग के बजाय दक्षिण में आयोजित करना चाहता है।

