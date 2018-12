भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भारतीय टीम सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में पहला झटका फिंच के रूप में लगा, फिंच को अश्विन ने टी से ठीक पहले 11 रनों पर पवेलियन भेजने का काम किया। इस विकेट के बाद मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने अश्विन को बधाई दी। टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा भी अश्विन से हाथ मिलाने के लिए आगे आए, लेकिन अश्विन ने उन्हें इग्नोर किया। ऐसा भी हो सकता है कि अश्विन ने उस समय रोहित के हाथों की ओर ध्यान ही ना दिया हो, लेकिन रोहित करीब 10 सेकंड तक अश्विन से हाथ मिलाने की कोशिश करते रहे। जब अश्विन की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो रोहित उनकी पीठ को थपथपाकर आगे बढ़ गए। टी के बाद अश्विन की ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को 8 रन बनाकर आउट हुए।

ख्वाजा आगे बढ़कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में रोहित शर्मा को अपना कैच थमा बैठे। रोहित ने शानदार अंदाज में इस कैच को पकड़ ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। ख्वाजा टीम के स्कोर में सिर्फ 8 रनों का योगदान दे सकें। बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य दिया है। 323 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने सलामी बल्लेबाजों का विकेट जल्द ही गंवा दिया।

