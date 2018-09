Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा के ऊपर टीम को एशिया कप का खिताब दिलाने की जिम्मेदारी है। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कप्तानी की। इसके अलावा उन्होंने बल्ले से भी अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने 39 बॉल में 52 रनों की पारी खेलकर टीम के लिए जीत की नींव रखने का काम किया। पहले विकेट के लिए रोहित ने शिखर धवन के साथ 86 रनों की साझेदारी की। इस दौरान रोहित ने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए। रोहित बतौर कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच जीतने वाले पांचवें भारतीय किलाड़ी बन गए हैं। बिशन सिंह बेदी, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और एमएस धोनी के बाद यह कारनामा करने वाले रोहित भारत के पांचवें कप्तान बने। इसके अलावा वह पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सबसे तेज गति से अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान भी बन गए।

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के दौरान रन लेने के लिए दौड़ते हुए। (फोटो सोर्स AP/PTI)

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप की छह पारियों के दौरान रोहित चार बार अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे। इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ इतने अर्धशतक लगाने में सफल नहीं रहा था। रोहित इस समय दुनिया के सबसे ज्यादा औसत वाले सलामी बल्लेबाज हैं। कम से कम 50 पारियां खेलने वाले ओपनर्स में रोहित शर्मा औसत के मामले में सबसे आगे हैं। इसके अलावा 294 इंटरनैशनल मैच खेलने वाले रोहित ने अपने वनडे करियर में 294 छक्के भी पूरे किए।

बता दें कि भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है। उसने अपने पहले मैच में हागंकांग को 26 रन से हराया था। वहीं पाकिस्तान की टूर्नामेंट में यह पहली हार है। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में हांगकांग को आठ विकेट हराया था।

