ICC Cricket World Cup 2019: वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में पांच शतक जड़कर कई रिकॉर्ड को अपने नाम किया। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली से फैंस की उम्मीदें अधिक थी, लेकिन रोहित शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया। श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ते ही रोहित ने वर्ल्ड कप में अपने 6 शतक पूरे किए। इस जीत के साथ भारत ने लीग मैचों का अपना सफर प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहकर किया। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया, इसमें विराट ने रोहित से कई सवाल पूछे। विराट ने कहा, ‘मैंने किसी भी टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज द्वारा लगातार इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखा है, आप यह किस तरह कर रहे हैं??’ इस पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा, ‘मैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचता बस हर मैच को अपने करियर का पहला मैच समझ खेलता हूं, इसके साथ ही मैं अपने दिमाग को यह यकीन दिलाता हूं कि वनडे में मैंने कोई शतक नहीं लगाया है और आज मेरा पहला शतक होगा।’

रोहित ने आगे कहा, ‘इस तरह की सोच रखने से खेलने में आसानी होती है और दूसरी चीजें मुझ पर हावी नहीं होती। हमने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार तरीके से किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैंने रन बनाया और इसके बाद मुझे इस फॉर्म को आगे भी बरकरार रखना था और मैंने वहीं काम किया।’ विराट ने साल 2011 वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए कहा, ‘साल 2011 वर्ल्ड कप में तुम्हें जगह नहीं मिली थी, इसके बाद साल 2015 में हम जीत हासिल करने से चूक गए, इस वर्ल्ड कप की तैयारी आपने कैसे की।’

MUST WATCH: @imVkohli & @ImRo45 in conversation – Does it get any better than this? You cannot miss this one – by @RajalArora

For all of VK’s & Hitman’s Q & A click here https://t.co/xuPRQx7mB9 pic.twitter.com/nBxxONN9nb

— BCCI (@BCCI) July 7, 2019