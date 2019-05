World Cup 2019: इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित 12वें वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने सभी टीमों के स्टार खिलाड़ियों का एक रैपिड फायर इंटरव्यू लिया। ऐसा ही एक इंटरव्यू भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा का भी लिया गया। रोहित इस इंटरव्यू में ड्रेसिंग रूम से जुड़े कई सीक्रेट बताते नज़र आए। इस वीडियो में रोहित ने ख़राब डांसर से लेकर कौन टीम बस में सबसे लेट आता है और अपने आप को सबसे ज्यादा गूगल करता है इन सब का राज खोला। इस वीडियो में रोहित के निशाने पर सबसे ज्यादा भारतीय आलराउंडर हार्दिक पंड्या रहे।

रोहित से इस इंटरव्यू में जब पुछा गया की सबसे ज्यादा सेल्फी कौन लेता है? तो उन्होंने हार्दिक पंड्या का नाम लिया। टीम का सबसे खराब डांसर भी उन्होंने हार्दिक को ही बताया। वहीं इसके बाद उनके निशाने पर साथी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन रहे। जब उनसे पूछा गया की कराओके में सबसे पहले कौन माइक पकड़ता है? तो उन्होंने धवन का नाम लिया। उन्होंने धवन को सबसे खराब रूममेट भी बताया। फ्लाइट अपग्रेड के लिए सबसे ज्यादा कौन बोलता है? तो उन्होंने हस्ते हुए कहा ये सब करते हैं। रोमांटिक कॉमेडी मूवीज सबसे ज्यादा कौन देखता है? इसपर उन्होंने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया। ये पूछा गया की अपने आप को सबसे ज्यादा गूगल कौन करता है? इसपर रोहित ने फिर हार्दिक का नाम लिया।

Rohit Sharma dishes dirt on his teammates.

They don’t call him Hitman for nothing #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/xMom1w4ghe

— ICC (@ICC) May 29, 2019