VIDEO : तीसरे टेस्ट से पहले मैच की तैयारी में जुटे रोहित शर्मा, नेट्स पर लगा रहे हैं बेहतरीन शॉट्स

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले दो मैच हारने के बाद भारतीय टीम दबाव में है। केपटाउन में 72 और सेंचुरियन में 135 रनों से हारने के बाद टीम चयन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सीरीज गवां चुकी भारतीय टीम जोहानिसबर्ग टेस्ट में सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हर तरफ से आलोचना झेल रहे हैं। पहले दो टेस्ट मैचों में टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को टीम से बाहर बिठाना कोहली की सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है। अजिंक्य रहाणे की जगह विरोट कोहली ने रोहित शर्मा को पलेइंग इलेवन में शामिल किया। रोहित शर्मा चार पारियों में 19.50 की औसत से सिर्फ 78 रन बनाने में ही कामयाब रहे। रोहित के फ्लॉप शो देखने के बाद क्रिकेट के दिग्गजों ने तो यहां तक कह दिया कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है। रोहित शर्मा वनडे और टी-20 के बेहद खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन टेस्ट में वो अभी तक अपना कमाल दिखाने में नाकाम रहे हैं।

तीसरे टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक वीडियो शेयर किया, इस वीडियो में रोहित नेट्स पर शॉट्स लगाते दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा हर वो शॉट्स खेल रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रोहित शर्मा प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं। रोहित शर्मा को अगर तीसरे मैच में खेलने का मौका मिला तो वो पिछली पारियों को भुलाकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे।

