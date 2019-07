Board of Control for Cricket in India: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल में हार का खामियाजा विराट कोहली अपनी कप्तानी गंवा कर उठाना पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारी ने सोमवार को आईएएनएस से बात करते हुए इस बात के संकेत दिए। उनके मुताबिक रोहित शर्मा को वनडे और टी-20 टीम में कप्तानी करने का मौका दिया जा सकता है। टीम को बेहतर बनाने के लिए इस बदलाव के बारें में सोचा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने टीम में मतभेदों की खबरों को भी नकार दिया। सेमीफाइनल हार के बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि टीम दो गुटों में बंटी हुई है। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्होंने आगे कहा, ‘ अब हमारा ध्यान टीम को और मजबूत करने पर है, ऐसे में पुरानी बातों को याद करने से ज्यादा फोकस आने वाली चीजों पर देना जरूरी है। टीम को एक बार फिर से तैयार करने की योजनाएं बनानी होगी।’

बता दें कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस हार के साथ ही टीम की तैयारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारतीय मिडल ऑर्डर बल्लेबाज फ्लॉप रहे। विजय शंकर मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकें तो वहीं चोटिल शिखर धवन की जगह टीम में शामिल हुए ऋषभ पंत भी कोई बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। जबकि दिनेश कार्तिक से भी टीम को निराशा हाथ लगी।

भारतीय टीम को अब वेस्टइंडीज दौरा करना है। टीम का पहला मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। इस दौरे को लेकर जल्द ही टीम की घोषणा की जाने वाली है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस दौरे पर टीम के साथ होंगे या नहीं यह जानने के लिए फैंस बेताब हैं। वहीं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को इस मैच से आराम दिया जा सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App