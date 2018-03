VIDEO: अब श्रीलंका की भाषा सीख रहे रोहित शर्मा, बोले- बहुत मुश्किल है

निदास ट्रॉफी में भारत का सामना बांग्लादेश से रविवार को होना है। टूर्नामेंट में पहला मुकाबला श्रीलंका से हारने के बाद भारतीय टीम ने लगातर तीन मैचों में जीतकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं शुक्रवार को खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को दो विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का रिकॉर्ड टी-20 मैचों के अंदर शानदार रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर बेअसर रहे रोहित निदास ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबलों में भी विफल नजर आए। हालांकि, फाइनल मैच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ रोहित 61 गेंदों में 89 रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे हैं। फाइनल में भी रोहित कुछ इसी तरह के प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। श्रीलंका में मौजूद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वहां की भाषा सीखने की कोशिश करते देखे गए। दरअसल, बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रोहित दो श्रीलंकन फैन्स के साथ बैठकर श्रीलंका की भाषा को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। रोहित शर्मा कहते हैं, यह भाषा बेहद कठिन है, इसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता।

हालांकि, रोहित शर्मा ने श्रीलंका की लोकल लैंग्वेज सिंहली में कुछ शब्द बोलने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों फैन्स ने रोहित के साथ खूब मस्ती भी की और रोहित भी उनके साथ बेहद खुश नजर आए। रोहित शर्मा के फैन्स भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कौने में मौजूद हैं। रोहित अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से दुनिया के खतरनाक ओपनरों में से एक माने जाते हैं। रोहित पिछले कुछ समय से भले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हों, लेकिन उनकी एक बड़ी पारी उन्हें लय में वापस लाने का काम कर सकती है।

Looks like #TeamIndia Captain @ImRo45 is taking lessons in Sinhala!

Fun video out soon on https://t.co/Z3MPyesSeZ pic.twitter.com/r4134s8FaU

— BCCI (@BCCI) March 16, 2018