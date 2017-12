रोहित शर्मा ने बधाई के साथ अनुष्का शर्मा को दे दी ऐसी नसीहत कि लोग करने लगे खिंचाई

क्रिकेट और खेल जगत की हस्तियों ने ट्विटर के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को शादी की बधाइयां दी हैं। विराट और अनुष्का सोमवार को इटली में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने ट्वीट कर अपनी शादी की खबर साझा की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की शादी की तस्वीरें वायरल हो गईं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने विराट और अनुष्का को शादी की बधाई देते हुए ट्वीट किया, “इस सुंदर जोड़ी को तहे दिल से बधाई। दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, “जुग-जुग जीवे एह सोहनी जोड़ी। विराट और अनुष्का को रब हमेशा खुश रखें। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद लोगों ने ट्विटर पर ही उनकी खिंचाई करनी शुरू कर दी।

रोहित शर्मा ने ट्विटर अकाउंट पर विराट-अनुष्का को बधाई देते हुए लिखा कि आप दोनों को बधाई। विराट, मैं तुम्हारे साथ अच्छे पति बनने के टिप्स शेयर करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा अनुष्का आप अपना सरनेम शर्मा ही रखना। रोहित के इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें तरह-तरह का एडवाइज देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, ‘भाई तुम विराट को वापस बुला लो टीम की कप्तानी करना तुम्हारी बस की बात नहीं हैं’।

इसके बाद सोशल मीडिया पर रोहित को लेकर कई चुटकुले बनने लगे। बता दें कि धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को श्रीलंका के खिलाफ बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद से रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। अब सीरीज में बने रहने के लिए बुधवार को मोहाली में खेले जाने वाला दूसरा मुकाबला भारतीय टीम को हर हाल में जीतना होगा।

