Ind vs Ban, India vs Bangladesh Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया। रविंद्र जडेजा ने एक साल बाद वनडे टीम में वापसी की है। जडेजा ने वापसी के साथ ही गेंद से टीम को तीन अहम सफलता दिलाई। हालांकि, वापसी कर रहे जडेजा ने दूसरी ही गेंद नो बॉल फेंक दिया। इसके बाद अंपायर ने फ्री हिट का ईशारा दिया, अगली गेंद को अंपायर ने डेड बॉल करार दिया। दरअसल, अंपायर ने डेड बॉल देते हुए बताया कि पावरप्ले के दौरान फील्डिर 30 यार्ड के बाहर दो खिलाड़ी से ज्यादा थे। अंपायर के इस फैसले से रोहित शर्मा खफा नजर आए। रोहित और अंपायर के बीच मैच के दैरान कुछ देर तक बहस भी हुई। मामला शांत होने के बाद जडेजा की गेंद पर शाकिब ने चौका लगाया। इसके तुरंत बाद शाकिब अल हसन जडेजा की गेंद पर सीधा शिखर धवन के हाथों में गेंद खेल बैठे। शाकिब अल हसन ने 12 गेंदों में 17 रनों की पारी खेली। हसन के आउट होने के कुछ देर बाद ही मोहम्मद मिथुन भी पवेलियन लौट गए। मिथुन को जडेजा ने एल्बीडब्लयू आउट किया।

वहीं टीम के अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम भी जडेजा की गेंद पर चहल को अपना कैच थमा बैठे। रहीम ने गेंदों में रनों की पारी खेली। विकेटकीपर मुश्फीकुर रहीम, लिटन दास और शाकिब के आउट होने के बाद बांग्लादेश की टीम मुश्किलों में नजर आ रही है।

बता दें कि भारत ने अपने पहले मैच में हांगकांग को मात दी थी तो वहीं अगले मैच में पाकिस्तान को हराया था। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में श्रीलंका को मात दी थी। भारत को पहले मैच में जीत हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में उसने पाकिस्तान को एकतरफा शिकस्त दी।

