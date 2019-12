भारतीय क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज केदार जाधव सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। केदार जाधव ने सोमवार को भी अपनी कुछ फोटो ट्विटर पर पोस्ट की। इस तस्वीर पर रोहित शर्मा से लेकर क्रिकेट फैंस ने अपनी प्रतिक्रियां दी। अपने इस फोटो को पोस्ट करते हुए जाधन ने लिखा, ‘निडर होकर सच्चे बने, सोमवार मुबारक हो’। इसके बाद भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘जहर भाई जहर’। इसके अलावा जाधव की इस तस्वीर पर फैंस ने उन्हें अलग-अलग तरह की सलाह दी।

कुछ फैंस ने जाधव से पूछा, क्या आप बीजेपी ज्वॉइन कर रहे हो? वहीं कुछ ने कहा सलमान भाई से बात कर बी टाउन में एंट्री ले लो। वहीं एक फैन ने उनसे रणजी में महराष्ट्र की ओर से नहीं खेलने का कारण पूछ लिया। कुछ दिन पहले ही जाधव ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मैदान पर आना अच्छा लगता है, जो मुझे करना है वो मैं पसंद करता हूं।’ जिसके बाद भी उन्हें रोहित शर्मा ने ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा था।

इस तस्वीर में चश्मा लगाकर जाधव ने हाथ में बल्ला थाम रखा था। जाधव की इस तस्वीर पर भी रोहित शर्मा ने कमेंट करते हुए लिखा था, ‘पोज कम मार, बैटिंग कर ले थोड़ा। बता दें कि जाधव मौजूदा टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वनडे सीरीज में उन्हें टीम में जगह दी गई है।

