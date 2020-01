SRH vs KER, Round 4, Elite Group A and B, Ranji Trophy 2019-20: रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को दिल्ली और पंजाब मैच के दौरान एक विवाद सामने आया। इस मैच में पंजाब के बल्लेबाज शुभमन गिल ने अंपायर को अपशब्द कहे, जिसके बाद अंपायर ने अपना फैसला बदल लिया। वहीं दूसरी ओर एक और मैच में केरल के बल्लेबाज रोहन प्रेम चोटिल होने से बाल-बाल बच गए। दरअसल, केरल के कप्तान सचिन बेबी ने हैदराबाद के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत खराब रही और टीम ने महज 32 के स्कोर पर अपने चार अहम खिलाड़ी का विकेट गंवा दिया। इस दौरान हैदराबाद के तेज गेंदबाज रवि किरण की एक खतरनाक बाउंसर पर बल्लेबाज रोहन प्रेम घायल होते-होते बच गए।

रवि किरन की गेंद जाकर सीधे बल्लेबाज रोहन के हेलमेट में घुस गई। जिसके बाद मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ टीम के फिजियो को भी मैदान पर आना पड़ा। यह घटना हैदराबाद की पारी के 10वें ओवर में घटी। इस ओवर की पहली गेंद को रोहन ने सुरक्षात्मक तरीके से खेला, लेकिन दूसरी गेंद की बाउंसर को वह पहचान नहीं पाए और गेंद जाकर सीधे उनकी हेलमेट में जा घुसी। हालांकि, इस गेंद से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

