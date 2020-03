इंडिया लीजेंड्स को पहला झटका लगा है। सचिन तेंदुलकर 36 रन बनाकर एस बेन का शिकार बने। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए हैं मोहम्मद कैफ।

Ok guys back to whatever u were doing before the game. Sachin is OUT 😔😔 #RoadSafetyWorldSeries pic.twitter.com/Pkbu5oeuEU