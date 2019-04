KKR vs RR Highlights: असम की राजधानी गुवाहटी के रहने वाले रियान पराग इस सीजन आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी की वजह से चर्चा में हैं। मुंबई के खिलाफ 23 गेंदों में 43 रनों की पारी खेलने वाले रियान पराग एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, केकेआर के खिलाफ रियान की दमदार 47 रनों की पारी की बदौलत राजस्थान की टीम केकेआर को 3 विकेट से हराने में कामयाब रही। रियान ने इस मैच के दौरान 31 गेंदों में 47 रन बनाने का काम किया। अपनी पारी के दौरान उन्होंने पांच चौके और दो छक्के भी जड़े। इस दौरान पराग द्वारा खेला गया एक हैलीकॉप्टर शॉट चर्चा का विषय रहा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की पारी अच्छी शुरुआत के बावजूद बिखर गई थी, ऐसे में पराग ने आते ही बेखौफ अंदाज में हैलीकॉप्टर शॉट लगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पराग के इस शॉट् को देख डग आउट में बैठे कप्तान स्टीव स्मिथ भी हैरान नजर आए।

रायल्स को अंतिम पांच ओवर में 54 रन की दरकार थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने गोपाल को शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। जोफ्रा आर्चर ने नारायण पर छक्का जबकि पराग ने चौके के साथ रॉयल्स की उम्मीदों को बनाए रखा। पराग ने 18वें ओवर में कृष्णा पर भी चौका और छक्का मारा जिससे रॉयल्स को अंतिम दो ओवर में 18 रन की जरूरत थी।

Did Parag pull off an helicopter shot? https://t.co/y2igG4VQL6

— amit kumar (@amitkum66253697) April 25, 2019