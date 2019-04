RR vs MI, 36th Match, IPL 2019: राजस्थान रॉयल्स की ओर से इस सीजनन आईपीएल खेल रहे असम के 17 वर्षीय क्रिकेटर रियान पराग ने दूसरे ही मैच में अपनी बल्लेबाजी से सभी को खासा प्रभावित किया। मुंबई के खिलाफ पराग ने टीम के लिए 29 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और एक छक्का भी लगाया। पराग और कप्तान स्टीव स्मिथ की पारी के बदौलत राजस्थान मुंबई को 5 विकेट से हराने में कामयाब रही। कुछ दिन पहले ही रियान ने बचपन में धोनी से हुई मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस तस्वीर में पराग के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं। पराग धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ही आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला। पहले मैच में वो कुछ खास नहीं कर सकें, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने टीम के लिए एक यादगार पारी खेली।

ये बात अलग है कि वह इस पारी को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाब नहीं हो सकें और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पहला अर्धशतक जड़ने से चूक गए। मैच के बाद राजस्थान के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट में पराग का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने पराग से चेन्नई के खिलाफ डेब्यू को लेकर सवाल किया। इस पर रियान ने बताया कि धोनी को गेंदबाजी करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं रहा, वहीं जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो धोनी को विकेटकीपिंग करता देखना उनके लिए कभी नहीं भूलने वाला लम्हा रहा। पराग ने कहा, ‘मैं पिछले 5-6 साल से आईपीएल देखता आ रहा हूं, ऐसे में इस लीग में खेलना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू की तरह रहा।

From Dhoni’s fanboy to match winner: Riyan’s beautiful IPL journey

From a viral picture with @msdhoni to his love for soft toys, @JUnadkat finds the innocent side of @ParagRiyan! By @Moulinparikh. @rajasthanroyals #RRvMI

Watch the full video – https://t.co/UAnhLj501L pic.twitter.com/xC43Wn5ToA

