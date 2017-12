पत्नी रितिका का बर्थडे: हिटमैन रोहित शर्मा ने इस तरह किया बीवी को विश

भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने अपनी पत्नी को अलग ही अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने पत्नी के जन्मदिन पर दूर रहने पर दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘आम तौर पर अगर किसी का जन्मदिन होता है तो आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ रहें, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा मामला नहीं है। बेकार चीजें हमेशा मेरे साथ यात्रा करती हैं।’ ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि वह बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी पत्नी रितिका जैसी हैं।

ट्वीट के अंत में उन्होंने पत्नी को प्यार भरा संदेश देते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे लव! बता दें कि क्रिकेटर शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह का जन्मदिन 20 नवंबर का था। जिसकी मुबारकबाद उन्होंने ट्विटर के साथ इंस्टाग्राम पर भी दी थीं। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पत्नी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था, ‘मैं तुमको हमेशा उतना ही खुश देखना चाहता हूं जितना तुम इस तस्वीर में नजर आ रही हो’

जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे में करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाने वाले रोहित शर्मा टी-20 में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में भी नया मुकाम हासिल किया है। श्रीलंका के साथ कटक में खेले गए श्रृंखला के पहले T20 मैच में रोहित शर्मा ने 15 रन बनाते ही इस फॉर्मेट में डेढ़ हजार रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्‍लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले सिर्फ विराट कोहली ही ऐसा कर सके हैं।

रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच से पूर्व 1,485 रन बनाए थे। डेढ़ हजार रन का आंकड़ा हासिल करने के लिए उन्‍हें सिर्फ 15 रनों की जरूरत थी जो उन्‍होंने हासिल कर लिया। T20 क्रिकेट के इतिहास में इस माइलस्‍टोन को हासिल करने वाले वह दुनिया के 14वें बल्‍लेबाज बन गए हैं। इस मैच में रोहित शर्मा ने 17 रन बनाए थे। उन्‍हें एंजेलो मैथ्‍यूज ने पवेलियन का रास्‍ता दिखाया था।

रनों के मामले में भारतीय बल्‍लेबाजों में अब सिर्फ विराट कोहली ही रोहित से आगे हैं। विराट क्रिकेट के सबसे छोटे स्‍वरूप में 18 अर्धशतकों के साथ 52.86 की औसत से 1,956 रन बना चुके हैं। वह T20 मैचों में कोई भी शतक नहीं लगा सके हैं। T20 मैचों में उनसे ज्‍यादा रन (2,140) सिर्फ न्‍यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने बनाए हैं।

Generally if it’s someone’s birthday you’ll go try and be with them but that’s not the case with my Mrs, poor thing always travels to me on occasions and makes sure the travel time is well spent, very lucky to have a wife like her. Happy birthday love @ritssajdeh

— Rohit Sharma (@ImRo45) December 20, 2017