Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेली। एशिया कप मे खेले गए ग्रुप ए के एक अहम मुकाबले में रोहित ने शानदार 52 रनों की पारी खेली। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और तीन छक्के लगाए। रोहित जब यह दमदार पारी खेल रहे थे तो कैमरा बार-बार दर्शक दीर्घा में बैठीं उनकी पत्नी रितिका सजदेह की ओर दिखाया जा रहा था। मैच के दौरान रितिका रोहित के हर शॉट का लुत्फ उठाती नजर आईं। रितिका अपने पति रोहित शर्मा के साथ कई क्रिकेट दौरों पर साथ रहती हैं। एशिया कप के दौरान भी वह रोहित के साथ दुबई में हैं। इतना ही नहीं वह आईपीएल के दौरान भी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करती नजर आ चुकी हैं। रोहित जब पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे तो रितिका खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह बार-बार अपनी सीट से उठकर रोहित को चीयर कर रहीं थी। इस दौरान रितिका का रिएक्शन देखने लायक था।

रोहित ने मोहम्मद आमिर पर दो चौके जड़कर हाथ खोले और फिर अगले ओवर में उस्मान खान पर दो छक्के लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। भारतीय कप्तान ने हसन अली की गेंद मिडविकेट पर चार रन के लिए भेजकर नौवें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। धवन ने भी हसन अली पर छक्का लगाया जबकि रोहित ने इसी गेंदबाज के अगले ओवर में पहले छक्का और फिर चौका लगाकर 36 गेंदों पर अपना 35वां वनडे अर्धशतक पूरा किया।

सरफराज ने आखिर में 14वें ओवर में लेग स्पिनर शादाब खान को गेंद सौंपी। उनकी पहली गेंद ही गुगली थी जिस पर रोहित गच्चा खाकर बोल्ड हो गए। रोहित के बाद धवन भी आउट हुए। वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने फहीम अशरफ की गेंद को कट करने के प्रयास में बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच दिया। उनकी जगह क्रीज पर उतरे दिनेश कार्तिक ने छक्के से शुरुआत की। इसके बाद कार्तिक और रायुडु ने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई और टीम को आसानी से जीत दिला दी।

