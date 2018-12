भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के दौरान खिलाड़ियों के बीच नोक-झोंक का सिलसिला जारी है। मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत का मजाक उड़ाया था। पेन ने पंत को वनडे टीम में नहीं शामिल होने पर बीबीएल में खेलने का ऑफर दिया और साथ ही बेबीसिटर बनने की सलाह भी दे डाली। तीसरे दिन वह जब तक ऋषभ पंत मैदान पर रहे उन्हें ‘परेशान’ करते रहे। हलांकि, इसका जवाब पंत ने चौथे दिन जब टिम पेन बल्लेबाजी करने उतरे तो दिया। पंत ने विकेट के पीछे से अपने गेंदबाजों को कहा, ‘ये हमारे स्पेशल गेस्ट है, दुनिया के सबसे भरोसेमंद टैंपरेरी कप्तान भी है। इन्हें आउट करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बात करना जानते हैं।’ बता दें कि पेन और पंत के बीच नोक-झोंक का सिलसिला मैच के दूसरे दिन से ही चल रहा है। वहीं इससे पहले पर्थ टेस्ट में युवा बल्लेबाज मार्क्स हैरिस ने पंत की खिंचाई की थी।

हैरिस ने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पंत को जल्दी आउट होकर डिस्को जाने की सलाह दी थी। वहीं कप्तान विराट कोहली और टिम पेन भी मैदान पर कई दफा उलझते नजर आए। मैच के दौरान स्लेजिंग और छींटाकशी के बीच ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मिशेल स्टार्क भी आ गए। स्टार्क ने पंत को निशाने पर लेते हुए उन्हें डंब कह दिया। दरअसल, रनिंग के दौरान पंत गलत साइड से भाग रहे थे, जिससे देखकर स्टार्क ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया।

“Have you heard the word temporary captain ever?” @RishabPant777 resumes his hostilities with Tim Paine https://t.co/faCh1ocJgj #AUSvIND pic.twitter.com/yBKWZvjQbg

— Telegraph Sport (@telegraph_sport) December 29, 2018