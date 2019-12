India vs West Indies 3rd ODI: भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में एक बार फिर फ्लॉप रहे। पंत इस मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर कीमो पॉल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत जब आउट हुए तब भारत जीत से 115 रन दूर थी। पंत के आउट होने के तरीके से नॉन स्ट्राइक पर खड़े कप्तान कोहली भी खफा थे। ऋषभ पंत कीमो पॉल की बाहर जाती हुई गेंद को मारने की कोशिश में बोल्ड हुए। भारतीय टीम के लिए ‘करो या मरो’ वाले इस मुकाबले पंत की एक गलती टीम पर भारी पड़ सकती थी। हालांकि, कप्तान कोहली ने एक छोर से टीम को संभाले रखा और 85 रन की पारी खेलकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। कोहली के अलावा रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने भी अंत के ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की।

ऋषभ पंत ने इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर पूरी टीम के साथ एक तस्वीर साझा किया। इस तस्वीर के साथ पंत ने टोटल टीम वर्क का कैप्शन डाला, जिसके बाद एक बार फिर वह ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। क्रिकेट फैंस पंत से तीसरे मैच में उनके योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ‘तू भी कुछ रन बना लिया कर’। वहीं कुछ फैन ने पंत को शिमरोन हेटमायर और निकलोस पूरन जैसे बल्लेबाजों से सीख लेने की सलाह भी दी।

पंत इससे पहले भी कई बार गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर अहम मौकों पर आउट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान भी पंत अच्छी शुरुआत के बाद खराब शॉट खेलकर आउट हो गए थे, जिसके बाद भारत को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

Total teamwork,,, bhai tune kon sa work kiya aaj match me catch tpkane ka hi kiya bs — Amit Patel (@Amitpatel0214) December 22, 2019

Tu bhi kuchh run bana liya kar nakli — Ghanshyam kaushik (@ghanshyam8544) December 22, 2019

Only 10 members in team not your work rishab your not fit for this team rahul will perfect young player please learn from @klrahul11 — manju s (@Manjuna19573991) December 22, 2019

plz keep trying your best, dont listen to these trolls who have never played cricket, u have a bright future ahead, good luck and give your best — Nakoshi_Niyander (@NakoshiNiyander) December 22, 2019

pant please learn from @nicholas_47, HETMYER @shaidhope if they had born in India ,where would have u been #RishabhPant — srinivas reddy nakkala (@the28srinivas) December 22, 2019

