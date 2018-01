ऋषभ पंत ने जड़ा टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक, युवराज सिंह ने जमकर की तारीफ

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी के नॉर्थ जोन के मुकाबले में दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश को 10 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली ने टॉस जीतकर हिमाचल को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हिमाचल की टीम ने 20 ओवर में 145 रन बनाए, दिल्ली ने इस लक्ष्य को 11.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। ऋषभ पंत ने महज 38 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 12 छक्कों की मदद से 116 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने हिमाचल पर 10 विकेट से जीत दर्ज की।। पंत के अलावा गौतम गंभीर ने भी नाबाद 30 रन बनाए। आईपीएल से पहले पंत की दमदार पारी को देखकर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम काफी खुश होगी। पिछले कुछ सालों से आईपीएल में दिल्ली की तरफ से खेलने वाले ऋषभ पंत ने इस मैच में टी20 का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ दिया है। उन्होंने महज 32 गेंदों में ही अपना सौ पूरा कर लिया था।

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर युवराज सिंह ने उनकी तारीफ की। युवी ने ट्विटर पर लिखा- शानदार बल्लेबाजी, ऋषभ पंत की इन शॉट्स को हर कोई देखना चाहेगा। ऋषभ पंत आईपीएल में भी कई बार अपना जलवा बिखेर चुके हैं, लेकिन वह अपने प्रदर्शन को लगातार दोहराने में कामयाब नहीं हो पाते।

Just witnessed some outstanding hitting by @RishabPant777 scintillating ton #delhivshimachal

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) January 14, 2018