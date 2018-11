भारतीय युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शनिवार सोशल मीडिया पर फैंस के आलचनाओं का सामना करना पड़ा। पंत ने युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की, जिसके बाद फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। दरअसल, भारतीय टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और टी-20 सीरीज में टीम का प्रदर्शन अब तक औसत दर्जे का ही रहा है। टीम को पहले टी-20 मैच में आखिरी ओवरों में 4 रनों से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार की वजह फैंस लगातार ऋषभ पंत को ठहरा रहे हैं। भारत को इस मैच को जीतने के लिए आखिरी दो ओवर में 24 रनों की जरूरत थी और पंत के एक गलत शॉट ने मैच का रुख पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। वहीं मेलबर्न में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में 19 ओवरों का खेल खेला था और सात विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। इसके बाद खेल संभव नहीं हो सका था और अंपायर ने मैच रद्द कर दिया।

भारत के पास इस सीरीज को बराबरी पर खत्म करने का आखिरी मौका सिडनी में होने वाले टी-20 मुकाबले में होगा। मैच से पहले पंत की तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, ”फोटो सेशन बंद करो, मैच फिनिश करने की कोशिश करो भाई गेम पर ज्यादा ध्यान दो”। वहीं एक फैन ने पंत को सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर इतना मत रहिए, बल्ला चलाईये बोलिए कम। जबकि एक यूजर ने लिखा, ”तुम्हारे फोटो के चक्कर में मैच हार गए।

My brother has the coolest brother… just saying @PrithviShaw pic.twitter.com/vCw6VH1VW3 — Rishabh Pant (@RishabPant777) November 24, 2018

बता दें कि बल्लेबाजी में पहले मैच में भारतीय टीम काफी करीब आकर लक्ष्य हासिल करने से चूक गई थी। उस मैच में सिर्फ शिखर धवन ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और अंत में दिनेश कार्तिक ने 30 रनों का अहम योगदान दिया था। रोहित और विराट कोहली विफल रहे थे तो वहीं ऋषभ पंत भी मौके का फायदा नहीं उठा पाए थे।

Thoda game p dheyan do we lost 1st match coz of u only …. — Dr Rahul Kumar (@Dr_Rahul_Sp) November 24, 2018

