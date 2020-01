India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st T20, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 : भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में टी-20 के पहले मैच के दौरान कप्तान कोहली टॉस के समय ऋषभ पंत का नाम भूल गए। भारतीय कप्तान विराट कोहली से जब आज नहीं खेले जाने वाले खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सबसे पहले संजू सैमसन का नाम लिया। इसके अलावा कुलदीप यादव, नवदीप सैनी और वॉशिंगटन सुंदर को भी उन्होंने प्लेइंग इलेवन से बाहर बताया। वहीं जब पांचवें खिलाड़ी की बात आई तो वह ऋषभ पंत का नाम लेने में भूल गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए दो मुकाबलों के दौरान भी वह टीम का हिस्सा नहीं थे।

ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में पंत से वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन पूरी तरह से फिट होने के बावजूद कप्तान विराट कोहली ने उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोहली ने इस सीरीज के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह केएल राहुल को ही आगे विकेटकीपिंग का मौका देंगे। कोहली ने राहुल को लेकर कहा था कि वह टीम में उसी तरह संतुलन बनाए रखते हैं जैसे 2003 के विश्व कप में राहुल द्रविड़ ने भूमिका निभाई थी।

india vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 Today Match at Star Sports 1 Hindi

केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दोनों वनडे मैचों में बल्ले का कमाल दिखाया और विकेट के पीछे भी बेहतर प्रदर्शन किया और टीम ने यह सीरीज 2-1 से जीती थी।



कोहली ने चौथे पायदान के खिलाड़ी के बारे में पूछे जाने पर कहा था, ‘मेरा मानना है कि टीम में खिलाड़ियों के स्थान को लेकर स्पष्टता नहीं होने से हमें अतीत में नुकसान हुआ। अब हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, हम इसी क्रम के साथ कुछ समय तक चलेंगे और आकलन करेंगे कि यह सही है या गलत।’

